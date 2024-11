Nomi femminili ispirati a stelle e pianeti, i più belli da scegliere

Scoprite la lista dei nomi femminili ispirati a stelle e pianeti tra cui selezionare il nome perfetto per la nuova creatura in arrivo.

Ci sono tantissimi nomi femminili che sono ispirati alle stelle e ai pianeti, se state cercando un nome perfetto per la bimba in arrivo, ecco la lista tra cui scegliere.

La ricerca del nome per una bambina è un’attività divertente da fare insieme al proprio partner ma la scelta può essere molto complicata perché ci sono tante variabili da tenere in considerazione. Se volete essere originali potete passare in rassegna i nomi femminili che sono liberamente ispirati alle stelle e ai pianeti.

Se la vostra è una famiglia che tiene alle tradizioni potreste trovare delle difficoltà a far accettare un nome originale e particolare come questi, però dobbiamo dire che sono nomi bellissimi. E dato che sono anche molto simbolici, se ne spiegate il significato a chi ci tiene a rinnovare certi usi che si tramandano di generazione in generazione, probabilmente riuscirete a convincere anche loro.

I nomi femminili ispirati alle stelle e ai pianeti più belli da dare a una bimba

Noi di PourFemmme abbiamo selezionato una lista di nomi femminili ispirati a stelle, pianeti e costellazioni che portano con sé tutta la bellezza e il fascino della volta celeste. Guardando il cielo e ripetendo ogni nome troverete di certo quello che fa al caso vostro e che vi farà battere il cuore più forte.

Stella. Partiamo da un nome già spesso usato che naturalmente evoca l’immagine di un corpo celeste luminoso. Simbolicamente è legato anche alla figura della Madonna, Maris Stella, ossia “stella del mare” è il nome dato alla Vergine, stella polare per i cristiani.

Luna. Altro nome già comunemente usato, come il satellite della Terra è simbolo di bellezza e mistero.

Venere. Ispirato al secondo pianeta del sistema solare, che prende il nome della Dea che rappresenta l'amore e la bellezza.

Cassandra. È il nome di un cratere presente su Dione, satellite naturale del pianeta Saturno. Ovviamente il richiamo è alla figura mitologica dotata del dono della preveggenza, che esalta la simbologia poetica.

Lyra. Nome della costellazione dalla forma di lira che simboleggia l'arpa inventata da Mercurio e data ad Apollo che la diede al figlio Orfeo. Il richiamo alla musica è evidente.

Vega. È la stella bianca più luminosa e brillante della costellazione Lyra

Andromeda. Nome di una figura mitologica greca di una costellazione e della galassia a spirale più vicina alla Via Lattea, simbolo di avventura e scoperta.

Cassiopea. Costellazione che prende il nome dalla madre della principessa Andromeda.

Atria. È la stella più luminosa della costellazione del Triangolo Australe.

Cordelia. È il satellite naturale più interno del pianeta Urano, William Shakespeare scelse questo nome per la figlia del Re Lear, protagonista della sua opera omonima.

Nereide. Stella della costellazione del Capricorno. Il nome arabo significa portatrice di buone notizie.

Celeste. Evoca il cielo, gli spazi siderali e tutti gli astri.

Nova. Rappresenta una stella che aumenta di luminosità per un'esplosione nucleare, un nome che evoca cambiamento e gioia.

Marzia. Il riferimento è a Marte, il pianeta rosso, uno dei nomi femminili ispirati a stelle e pianeti che evoca forza e passione.

Infine date uno sguardo anche agli altri nomi per bambini originali, per completare la vostra ricerca e trovare la giusta ispirazione per il nuovo bebè in arrivo in famiglia.