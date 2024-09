Nomi per bambini originali: i nomi femminili e maschili eleganti e particolari

Dagli stranieri a quelli più classici italiani passando per quelli rari e più corti, i nomi per bambini originali ed eleganti non si contano.

Scegliere un nome per un bambino è un momento particolarmente significativo e speciale per i genitori. Si tratta di un atto d’amore che sarà di compagnia al piccolo per tutta la sua vita. Questa operazione potrebbe essere semplice per molti, ma spesso e volentieri diventa un vero e proprio dilemma. Trovare il nome perfetto, per alcuni genitori, potrebbe richiedere diverso tempo; motivo per cui potrebbe tornare molto utile cercare un po’ di ispirazione.

Molti genitori sono alla ricerca di nomi eleganti o particolari, che possano distinguere il loro bambino. Scopriamo, quindi, insieme alcuni dei nomi per bambini originali, sia nomi femminili che maschili eleganti e particolari.

Nomi per bambini maschi: i nomi maschili bellissimi ed eleganti

I nomi possono racchiudere significati profondi, storie affascinanti e motivi personali per cui vengono scelti. L’obiettivo è sempre e comunque quello di trovare il nome perfetto per il piccolo in arrivo. Se siete in attesa di un maschietto e non avete la minima idea di quale sarà il suo nome, sappiate che – oltre ai classici tradizionali – potete trovare anche i nomi più moderni come:

Alexander

Jonathan

Loris

Morgan

Nathan

Oscar

Tra i nomi per bambini maschi più amati in Italia e considerati eleganti, ci sono poi:

Alessandro

Andrea

Claudio

Daniele

Danilo

Dario

Davide

Diego

Domenico

Emanuele

Ernesto

Fabio

Filippo

Francesco

Gabriele

Gianluca

Gioele

Giorgio

Giovanni

Giulio

Giuseppe

Guido

Jacopo

Leonardo

Lorenzo

Luca

Manuel

Mario

Massimiliano

Massimo

Mattia

Mauro

Nicola

Nicolò

Paolo

Raffaele

Riccardo

Roberto

Rocco

Samuele

Simone

Stefano

Tommaso

Insomma, sono davvero tante le possibilità di scelta.

Nomi femminili rarissimi, stranieri e non solo

Per quanto riguarda i nomi femminili rarissimi, stranieri e non solo da poter scegliere, che dire? Anche in questo caso, non c’è che l’imbarazzo della scelta! Non preoccupatevi, perché qui sicuramente troverete il nome giusto per lei: da quelli più tradizionali ai nomi stranieri, da quelli più belli a quelli più originali. Di nomi femminili ce ne sono tantissimi, anche quelli insoliti come:

Bice

Elide

Nives

Tra i nomi femminili rari, sono da segnalare anche:

Alma

Dafne

Isotta

Sole

Zoe

Sono tanti i genitori che, al giorno d’oggi, vogliono distinguersi e desiderano scegliere per i loro figli nomi sentiti raramente o stranieri. Pensiamo a:

Audrey

Brigitte

Brooklyn

Chanel

Charlotte

Chloe

Deva

Elizabeth

Ella

Emily

Grace

Iris

Isabel

Kate

Michelle

Nicole

Odette

Olimpia

Petra

Sveva

Una delle ragioni che porta le mamme e i papà a scegliere nomi femminili rari è che difficilmente si prestano ai diminutivi, specialmente se sono corti. Questi sono solo alcuni dei nomi ricercati da cui farsi conquistare.

Nomi maschili rari, corti o particolari

Tra i nomi maschili rari, corti o particolari, si possono citare nomi come:

Aldo

Aurelio

Bruno

Cesare

Dante

Elia

Enea

Ennio

Gaio

Ivan

Ivo

Livio

Milo

Noè

Teo

Tito

Vito

Vittorio

Che dire, invece, di nomi maschili più rari come i seguenti?

Brando

Camillo

Liam

Oliver

Orlando

Otto

Zaccaria

La scelta, ovviamente, non finisce qui perché le idee sono davvero tante. Nelle coppie di genitori, generalmente, può capitare di volersi allontanare dalle tradizioni familiari e optare, quindi, per nomi meno diffusi e più originali.

Nomi femminili eleganti: quali scegliere

Ci sono nomi femminili che portano con sé eleganza e raffinatezza. È possibile scegliere nomi classici, brevi o più lunghi come:

Alice

Anita

Anna

Aura

Aurora

Azzurra

Beatrice

Caterina

Elena

Eleonora

Elisabetta

Emma

Gaia

Ginevra

Giorgia

Giulia

Irene

Laura

Mia

Olivia

Penelope

Perla

Rebecca

Sara

Sofia

Vittoria

La vostra bambina, certamente, avrà un nome splendido se scelto tra uno di questi.

I nomi stranieri più belli

Anche i nomi stranieri hanno il loro fascino e in Italia vengono ormai scelti da tantissimi genitori. Oltre a quelli prima citati, per bambini ci sono nomi come:

Brian

Harry

Javier

Justin

Kevin

Nick

Per le femminucce, non passano inosservati i nomi di:

Alison

Holly

Jennifer

Lorelai

Lola

Meredith

Rachel

Piper

Ognuno di loro ha un significato importante che renderà la vostra bambina o il vostro bambino davvero speciali.

Come scegliere il nome per il bambino

Ma come scegliere il nome per il bambino, quindi? Il consiglio è quello di scrivere i nomi preferiti su un foglio e cercare il significato di ognuno. Provate anche a vedere come suona il nome a cui state pensando, con il cognome che avrà la piccola o il piccolo.

In linea generale, comunque, cercate di non dare nomi troppo lunghi in presenza di cognomi altrettanto lunghi e viceversa. Buona scelta!