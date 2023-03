No-shaving trend: quando non radersi è pura emancipazione

Se i primi rudimentali tentativi di depilazione risalgono all’antico Egitto, con la micidiale combo zucchero e miele pronta ad ovviare all’annosa “problematica dei peli superflui”, forse sarebbe bene ricordare come la presenza di peluria sul corpo esista da molto prima, e senza distinzione di genere per giunta.

C’è chi nella rimozione dei peli vede infatti una questione di semplice cura ed igiene e chi, invece, ne fa una di principio: pare che oggi sfoggiare con disinvoltura ed estremo orgoglio un’ascella non depilata equivalga all’intento di scardinare ormai antidiluviane convinzioni, così come a far vacillare quegli irreali canoni di bellezza cui tutte -chi più chi meno- ci sentiamo soggette.

Potremmo infatti considerare quella del no-shaving come una vera e propria tendenza, simbolo della netta presa di posizione riguardo l’emancipazione femminile: sono numerosissime le star che negli anni hanno suscitato lo scalpore generale mostrando con grande naturalezza (ed in ogni senso possibile) la propria peluria, basti pensare a Julia Roberts nel ’99 all’avant-première di “Notting Hill“, alla vera e propria lotta attuata da Madonna sui social appena qualche anno fa o, ancora, al più o meno recente servizio fotografico di Emily Ratajkowski. Così ascelle e gambe non depilate hanno iniziato poco a poco a fare sempre più spesso la loro pubblica comparsa, senza destare poi gran turbamento.

No-shaving: la tendenza anti-depilazione che ci vuole libere di scegliere

Giorgia Soleri – Foto Instagram @giorgiasoleri_

Tra le fedeli sostenitrici della causa troviamo sicuramente l’influencer italiana – nonché storica fidanzata del frontman dei Maneskin Damiano David- Giorgia Soleri, la quale ha più volte con fermezza rivendicato la libertà di scelta a proposito del tema ceretta e rasoio, motivando la sua come un puro e semplice desiderio di sentirsi a proprio agio nella propria pelle lontana dal bisogno ossessivo di compiacere qualcun altro. E tu, che ne pensi?