Niente gonne, niente pantaloni: è tempo di culotte

Arriva la nuova tendenza per la prossima stagione. Via tutto ciò che è superfluo per dare spazio ai protagonisti del nuovo trend: culotte e collant. Niente più gonne o pantaloni ma effetto vedo non-vedo. Un trend difficile da riproporre nella vita quotidiana di tutti i giorni ma perfetto per le occasioni speciali o serata particolari.

Si tratta di una vera e propria tendenza che dopo i collant in vista, l’intimo che spunta da gonne e pantaloni e la pancia scoperta e i capezzoli in vista, continua a seguire il principio secondo cui è meglio scoprire più che coprire.

La moda vedo non-vedo che fa impazzire tutti

Il nuova tendenza moda: culotte e collant – Foto instagram @miumiu

Il look culotte più collant nasce da un’idea di Matthieu Blazy per la collezione Primavera-estate 2023 di Bottega Veneta ma conquista subito tutti. La prima a lanciarsi in questo outfit è Kendall Jenner che appare, per le strade di Los Angeles, con le sue gambe chilometriche e tacco a stiletto annessi, con indosso solo culotte e collant.

Ma la vera questione è se in effetti questa tendenza è realmente possibile indossarla nella vita reale. In effetti, le culotte abbinate a calze ultra coprenti o a collant velati, piacciono tanto e in un certo modo sono anche comodi e facili da indossare. Ma potrebbero essere una di quelle proposte delle passerelle che poi nella realtà è impensabile di riproporre, come l’idea di uscire di casa capezzoli al vento.

Non è comunque detto che l’idea di sfoggiare un paio di culotte, sia completamente out. Si indossare abbinate ad una giacca lunga, come fece la protagonista di Sex and the city, Carrie, in passerella e come ha suggerito lo styling di alcuni look di Miu Miu. Ovviamente si tratta di look per serate particolari, altrimenti occorrerà accontentarsi di essere trendy in casa, dove la culotte è senza dubbio un abbigliamento comodo e pratico.