Riuscire ad acquistare capi taglia petite a volte può essere una vera e propria sfida. Esistono infatti tutta una serie di problematiche: pantaloni davvero troppo lunghi, maniche dei maglioni che non cadono dove dovrebbero, per non parlare della questione girovita. Inoltre, dover sistemare ogni volta capi nuovi di zecca dalla sarta può essere davvero noioso, oltre che (ovviamente) costoso, in quanto si tratta di un lavoro che serve a ristrutturare completamente il capo.

Per questo motivo oggi vi proponiamo una selezione di sette stores dove anche le donne più minute possono trovare il capo più adatto alla propria fisicità.

Donne taglia petite, ecco dove fare shopping

Abbiamo raccolto alcuni dei migliori negozi petite dove potrai acquistare capi di abbigliamento studiati appositamente per la tua altezza e body shape. Sia che tu sia alla ricerca di gonne avvitate, jeans a campana o abiti lunghissimi, ecco dove potrai trovare il capo più adatto alle tue esigenze.

Asos

ASOS è sicuramente lo store online più famoso dove trovare tantissime proposte per l’abbigliamento petite alla moda. La sezione Petite da donna propone capi di tantissimi marchi, ma anche tantissime scelte direttamente dalla propria collezione ASOS Petite.

Amazon

Probabilmente Amazon non è il primo posto a cui si pensa quando si vuole comprare abbigliamento. In realtà il sito di Amazon propone tantissime opzioni di abbigliamento in una vasta gamma di taglie e vestibilità.

Boohoo

Il sito di Boohoo ha un’intera sezione dedicata ai bisogni delle donne petite. Qui troverai sicuramente i capi più adatti alla tua figura e al tuo stile, a prezzi davvero imbattibili.

H&M

Il sito di H&M offre una vetrina dedicata alle ragazze petite. Anche qui vastissima la proposta di capi: dai maglioni ai jeans, passando per gonne e capispalla. Fare shopping non è mai stato così semplice!

Foto H&M

Shein

Anche Shein offre una vastissima selezione di capi adatti alle donne petite. Sul sito potrete trovare una super selezione di pantaloni, gonne, abiti e capispalla super di tendenza ed economici.

Ralph Lauren

Ralph Lauren offre un’intera sezione petite donna, dove potrete trovare la taglia perfetta dei vostri capi preferiti. Dai maglioni alle giacche passando per gli abiti. Un sogno insomma.

Foto Ralph Lauren

Zalando

Anche Zalando offre una sezione interamente dedicata alle donne petite. Maglioni, jeans, bluse e capispalla non saranno più un problema. Zalando accontenta davvero i gusti (e le tasche) di tutte.