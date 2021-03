Siete pronte ad aggiungere qualche capo moda al vostro guardaroba primaverile? La nuova stagione sta per arrivare e per i prossimi mesi i trend saranno colori pastello, ispirazioni da Bridgerton, maniche a sbuffo, design anni ’90, gonne di jeans, gioielli mini in oro e soprattutto tanto colore.

Se volete aggiornare l’armadio senza spendere una fortuna, ci viene in aiuto Amazon, dove è possibile trovare tantissimi capi interessanti a prezzi top.

Amazon: il meglio della moda primavera/estate sotto i 50 €

Vista l’ampissima scelta, abbiamo fatto per voi una selezione di vestiti, top, gonne, accessori e scarpe da acquistare in un batter di click e rigorosamente sotto i 50 €.

Pantaloni

Foto Amazon

Un paio di pantaloni coloratissimi non possono mancare, meglio ancora se a vita altissima come questi di Grace Karin, ideali con magliette e bluse fantasia in tinta.

Foto Amazon

Un bel paio di pantaloni morbidi in misto lino poi sono un must have della primavera-estate! Questi di Find sono disponibili in vari colori, ma il nostro preferito è il beige.

Abiti

Foto Amazon

Color fiordaliso per questo vestito midi di The Drop, 100% Cotone, da indossare con sneaker o sandali flat.

Foto Amazon

Per le più romantiche il vestito di R. Vivimos è perfetto: scollo quadrato, fiocco e maniche a palloncino. Adatto anche a una cerimonia informale.

Gonne

Foto Amazon

Se amate gli anni ’90, non può mancare una gonna sottoveste in raso, magari in un colore pop, come questa di The drop.

Foto Amazon

Un grande classico che quest’anno è più cool che mai la gonna di jeans midi come quella di Find, uno dei marchi di Amazon.

Gioielli

Foto Amazon

Una collanina sottile è da avere assolutamente, meglio ancora se dorata per abbinarsi all’abbronzatura. Questa di DAC in acciaio inossidabile è perfetta anche in spiaggia.

Foto Amazon

Orecchini in argento sterling 925 placcato in oro 18 carati? Yes please: questa primavera i gioielli Pdpaola sono i più cool.

Top

Foto Amazon

Sexy top, sempre ispirato ai 90s, oppure semplice sottogiacca: la canottiera in stile vestaglia di Only è sempre perfetta.

Foto Amazon

Il floreale nn può mancare in primavera: questo top Find ha uno scollo quadrato e maniche a sbuffo, molto trendy e adatto a tutte le fisicità.

Scarpe

Foto Amazon

Decolleté eleganti ma comode esistono: queste di Find hanno il tallone scoperto e un tacco 6. In vernice rossa sono perfette.

Foto Amazon

Il sandalo The Drop con doppio cinturino in stampa cocco lilla vi catapulterà nell’estate 1999.

Borse

Foto Amazon

Da abbinare ai sandali The Drop e non solo, la borsa Bsopem. Disponibile anche bianca e nera, ha il design della stagione.

