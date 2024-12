Natale con i suoceri, tecniche di sopravvivenza per non rovinarsi le feste

Il pranzo di Natale con tutta la famiglia e i rispettivi suoceri può essere motivo di scontri, ecco come sopravvivere – per qualche ora – alle insidie e salvaguardare il proprio benessere mentale.

Un po’ per gioco e un po’ sul serio, andiamo a svelare alcune tecniche di sopravvivenza per trascorrere il Natale con i suoceri senza “incidenti”.

Il Natale è arrivato e con esso anche l’immancabile appuntamento del cenone o del pranzo a casa dei suoceri, se siete fortunate avrete giocato d’anticipo e li avrete invitati a casa vostra per sentirvi un po’ più a vostro agio.

Se durante l’anno è più facile declinare inviti, a Natale è proprio impossibile non essere presenti a un pranzo di Natale con tutta la famiglia. Ovviamente non volete scatenare una guerra proprio nel giorno in cui si celebra la nascita di Gesù, simbolo di amore e comprensione verso il prossimo, per cui mettetevi in testa che dovrete essere il più possibile diplomatiche.

Di seguito vediamo alcuni piccoli trucchi per disinnescare situazioni che possono degenerare e come provare a fare bella figura senza essere spudoratamente false.

Le migliori tecniche di sopravvivenza per trascorrere un Natale con i suoceri senza rimetterci la salute

Riunirsi a Natale con i suoceri con cui non si condividono idee politiche, modi di vivere e preferenze può essere un vero inferno, ma quello che dovete tenere a mente è che non siete sul ring e non si vince niente andando allo scontro o sferrando il colpo più forte.

Dovete cercare piuttosto di essere accomodanti, disinnescare tensioni e cercare di rendere l’atmosfera più armoniosa possibile fino a che non avranno varcato la soglia per tornarsene a casa loro. Non aprite discussioni su temi “caldi”, evitate lo stress di dover manifestare il vostro pensiero se sapete che non sarà per niente apprezzato.

Preparatevi a inghiottire tanti rospi, sono amari e si fermano in gola ma, con un bicchiere di vino buono, scendono che è una bellezza. Il trucco è lasciar andare le critiche, non sentirle, farsele scivolare da dosso come l’acqua sull’olio.

Rispondete con un gran sorriso stampato sul viso e una battuta simpatica a qualsiasi stilettata, lasciate libero campo alla suocera iena, concedeteglielo, è Natale devono prevalere i buoni sentimenti e voi potrete cogliere l’occasione di mostrarvi superiori. Pensate all’amore che provate per vostro marito e al fatto che, dopo tutto, se esiste è grazie proprio a quella coppia di genitori.

Però se il vostro è un marito mammone che si allea con vostra suocera e comincia a darvi addosso evidenziando le vostre mancanze, allora è bene prenderlo in disparte e farci quattro chiacchiere per mettere le cose in chiaro.