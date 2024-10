Il finger food perfetto per Halloween sono le mummie di pasta sfoglia

Preparar le mummie di würstel per la notte di Halloween è molto semplice. Scopri la ricetta facile e veloce per grandi e bambini!

Finger food semplici e veloci da preparare, le mummie di würstel per la notte di Halloween lasceranno grandi e bambini a bocca aperta! Un classico che non può assolutamente mancare il 31 ottobre.

La notte più spaventosa dell’anno è sempre più vicina, come realizzare un party di Halloween perfetto in casa? Preparare il buffet è molto semplice, avrai bisogno di pochi ingredienti per ottenere dei salatini o dei dolcetti super spaventosi!

La ricetta che ti proponiamo per stupire grandi e bambini da preparare in meno di 5 minuti sono le mummie di würstel per la notte di Halloween. Rimedia un rotolo di pasta sfoglia e dei würstel, segui passo dopo passo il procedimento qui sotto e otterrai un finger food scenografico e anche molto sfizioso!

Come preparare le mummie di würstel per Halloween

Oltre a preparare un buffet per la notte del 31 ottobre, potresti cimentarti nella realizzazione di decorazioni fai da te per la casa a tema Halloween così da rendere il party ancora più coinvolgente!

Qualora ci dovessero essere vegetariani alla festa, non dimenticare che nei migliori supermercati puoi trovare i würstel vegetali a base di soia o altri ingredienti di origine naturale! In questo modo potrai accontentare chiunque e gli ospiti non potranno che godersi la serata in tutta tranquillità!

Se hai poco tempo a disposizione, prepara in anticipo le mummie di würstel per Halloween. Potrai prepararle anche il giorno prima e conservarle in un contenitore ermetico fino al momento del bisogno.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia

12 würstel piccoli

1 tuorlo

30 ml di latte intero

pepe in grani

maionese

Procedimento

Preparare i würstel a forma di mummia è molto semplice. Come prima cosa dovrai tirare fuori dal frigorifero la pasta sfoglia e lasciarla a temperatura ambiente per almeno 10 minuti prima di poterla arrotolare. Arrotola quindi la sfoglia, poi con l’aiuto di un coltello dovrai ottenere all’incirca 12 strisce. Prendi un würstel, arrotolalo con una striscia di pasta sfoglia cercando di lasciare uno spazio in cui andrai a formare gli occhietti. Continua così fino a quando non avrai terminato sia i würstel che le strisce di pasta sfoglia. In una ciotola unisci il tuorlo e il latte, amalgama i due ingredienti con una forchetta poi spennella sulle superficie delle mummie würstel un po’ del composto appena ottenuto. Inforna a 180 gradi per circa 10 – 15 minuti. Sforna e lascia raffreddare, poi forma gli occhi con la maionese e il grano di pepe. Le tue mummie sono pronte per essere servite!

Dopo aver preparato gli stuzzichini, non ti resta che leggere i migliori consigli su come decorare la tavola per Halloween!