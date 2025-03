Ci sono alcune ragioni per cui un rossetto può non durare tutta la giornata, come si vorrebbe. Basta seguire alcuni piccoli accorgimenti e splendere.

A tutte è capitato, prima o poi, di applicare un rossetto al mattino e ritrovarsi, la sera, senza perché non dura tutta la giornata. Poco importa se si tratta di un cosmetico di alta qualità, perché può capitare ugualmente e le ragioni sono diverse. Cosa c’è dietro alla “scomparsa” del rossetto durante la nostra giornata?

Molto spesso, la motivazione sulla scarsa durata non riguarda, infatti, il brand o la formula. Scopriamo insieme quali sono i motivi inaspettati per cui il tuo rossetto non dura mai abbastanza.

Rossetto che non dura: le ragioni che non ti aspetti

Ci sono una serie di fattori inaspettati che possono riguardare un rossetto che non dura e non resta intatto come vorremmo. Ovviamente, ci si chiede cosa si può fare per migliorare la situazione. C’è chi pensa – come detto – che le ragioni riguardino la formula ma, in realtà, tra i fattori che ne influenzano la tenuta c’è, prima di tutto, la preparazione delle labbra. Se le labbra sono perfettamente esfoliate e idratate, si è già a buon punto! In caso contrario, infatti, il rossetto si può accumulare in piccole rughe e questo può portare a una durata inferiore. La pelle secca può, inoltre, causare screpolature del colore, oltre che una finitura meno omogenea.

L’applicazione, ovviamente, ha anche un ruolo cruciale. Bisogna procedere con una base come un primer per le labbra, così come un contorno labbra. Anche la tecnica dell’applicazione è importante: tampona il rossetto con un po’ di cipria o un fazzoletto, così da fissare meglio il colore. Infine, anche lo stile di vita può influenzare la durata del rossetto. Come? Ad esempio, mangiando cibi troppo grassi o bevendo troppi caffè si può compromettere la tenuta del colore. Occorre, inoltre, fare attenzione anche al fumo, che può causarne una veloce scomparsa.

Rossetto che non si toglie, dalla durata estrema di 24 ore

Ovviamente, i rossetti a lunga durata sono di aiuto. Si tratta di rossetti che promettono di restare intatti per 24 ore circa e che sono formulati con ingredienti che fissano il colore, in modo che questo possa restare intatto durante le ore più intense della giornata. La resistenza del rossetto a lunga durata è dovuta alla presenza di polimeri, che aderiscono alla pelle delle labbra.

Per rimuovere questo tipo di rossetti, infatti, è consigliabile utilizzare uno struccante a base oleosa o bifasico. In alternativa, si possono anche applicare olio di cocco o burro di karité prima di rimuovere il rossetto, così da mantenere le labbra idratate e morbide. Scopri di più anche sui rossetti matte o glossy e come un rossetto sbagliato potrebbe rovinare tutto.