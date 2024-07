Monokini: dal cut-out ai volant, 5 modelli di tendenza per l’estate 2024

Il monokini in diverse varianti, dai design cut-out a quelli con inserti mesh, è una delle tendenze moda mare 2024: 5 modelli da provare.

Uno dei modelli più di tendenza per la moda mare estate 2024, oltre ai costumi interi con scollatura profonda, troviamo il monokini che torna prepotentemente sulla scena come capo must-have per chi desidera un look da spiaggia che unisca l’eleganza con un pizzico di audacia.

Qualunque sia il tuo stile, ci sono numerose opzioni di monokini alla moda per permetterti di sfoggiare un look strepitoso in spiaggia questa estate. Noi vi proponiamo una panoramica dei 5 modelli di monokini che domineranno le spiagge quest’estate.

Monokini, 5 modelli da indossare per l’estate 2024

Il monokini è uno dei must-have per l’estate 2024. Questo costume ha uno stile audace e accattivante che permette di scoprire la giusta dose di pelle mantenendo il giusto equilibrio tra eleganza e sensualità.

Il monokini, caratterizzato dal design che è un ibrido tra bikini e costume intero, viene proposto da vari brand di costumi in diversi modelli che riescono ad esaltare le forme del corpo femminile in modi sempre nuovi e sorprendenti. Ecco i 5 modelli di tendenza da non perdere.

1) Il monokini cut-out

Al numero uno tra le tendenze moda mare 2024 troviamo il monokini cut-out, il vero protagonista di quest’estate. Questo modello è caratterizzato da tagli asimmetrici e geometrie audaci che creano giochi di vedo-non-vedo, accentuando la silhouette in modo sofisticato e sensuale.

Sono i tagli strategici, che possono trovarsi sulla pancia, sui fianchi o sulla schiena, a dare vita a questo tipo di design che sicuramente attira l’attenzione e…gli sguardi in spiaggia. Il monokini con dettagli cut-out è perfetto per chi vuole osare senza rinunciare a un tocco di classe, ed è ideale per essere sfoggiato durante un aperitivo sulla spiaggia o una festa in piscina.

2) I modelli a vita alta

Quella della vita alta è un’altra delle tendenze più forti della moda beachwear 2024, ed oltre ai bikini high waist troviamo anche tanti modelli di monokini che riprendono questo trend. Questo design è così affascinante perché mescola il fascino vintage e retrò con il moderno, e inoltre slancia la silhouette e offre un supporto aggiuntivo.

I monokini a vita alta, ispirati alla moda degli anni ’50, sono caratterizzati da uno slip che arriva fino all’ombelico, creando un effetto ottico modellante che valorizza il punto vita. Disponibile in vari colori e fantasie, il monokini a vita alta è perfetto per chi cerca un look retrò ma contemporaneo, ideale per passeggiate sul lungomare o una giornata al lido. Il suo design fornisce un comfort elevato e una copertura maggiore rispetto ai modelli più audaci, mantenendo comunque un fascino irresistibile.

3) Il monokini sportivo

Per chi non rinuncia alle attività sportive neppure in spiaggia, la scelta ideale è indubbiamente il monokini sportivo. Questo modelli sono realizzati con materiali tecnici che garantiscono supporto e resistenza, e sono adatti per chi pratica sport acquatici o per chi vuole semplicemente un costume che offra maggiore stabilità.

Il design del monokini sportivo spesso include spalline regolabili e bande elastiche che assicurano una perfetta vestibilità. Spesso decorato con colori vivaci e dettagli riflettenti, questo modello è perfetto per le donne dinamiche e super attive che non vogliono rinunciare allo stile nemmeno durante l’attività fisica.

4) I modelli “fru fru” con volant

Il monokini con volant è l’emblema della femminilità e della leggerezza. Questo modello è arricchito da balze e rouches che, oltre ad aggiungere volume e movimento, danno vita ad un look da spiaggia romantico e chic. I volant possono essere posizionati su spalle, busto o fianchi e conferiscono al costume un tocco di vivacità e originalità.

Ideale per chi non vuole rinunciare ad un look glamour ma senza eccedere, il monokini con volant è perfetto per anche un picnic sulla spiaggia o un party al tramonto. La morbidezza dei tessuti e la cura dei dettagli rendono questo modello estremamente comodo e versatile e adatto a diverse occasioni, anche ad essere indossato come body con una gonna lunga o con un paio di shorts.

5) Il monokini con inserti mesh

Infine, tra le tendenza più audaci e innovativa dell’estate 2024 troviamo il monokini con inserti mesh. Questo modello si caratterizza per l’utilizzo di tessuti a rete (o mesh) che creano un sensuale e intrigante effetto trasparente vedo-non-vedo.

Il monokini a rete è perfetto per chi ama osare e non teme di attirare sguardi. Spesso decorato con applicazioni di perline, paillettes o ricami, questo modello è ideale per le serate più glamour o gli eventi esclusivi in spiaggia.

Non lasciatevi ingannare dall’apparenza: sembra un capo molto delicato, ma i materiali utilizzati per realizzarlo sono molto resistenti e oltre a garantire resistenza e comfort assicurano che il costume mantenga la sua forma anche dopo diverse ore di utilizzo.

Insomma, il monokini si conferma uno dei protagonisti indiscussi della moda mare 2024. La versatilità di alcuni modelli lo rende infatti un capo adatto non solo alla spiaggia, ma anche ad essere indossato in altre occasioni estive come aperitivi e beach party, e garantisce sempre al look da spiaggia un twist di eleganza e glamour. Non vi resta che scegliere il modello più adatto alla vostra personalità e alle vostre esigenze, e fare sfoggio di tutta la vostra classe al mare, al lago o in piscina!