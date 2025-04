Moda over 40? Attenta a questi 3 errori che invecchiano subito il look

Se hai compiuto da poco i 40 anni, ti starai domandando come poter rinnovare il tuo guardaroba e rimanere al passo con la moda over 40. Le proposte dei brand e delle aziende di alta moda sono davvero tante: soddisfano i desideri di tutte le donne over 40 e rendono speciali ogni tipo di look.

Dal look da giorno più casual a quello più elegante da sera, la moda over 40 va scelta con cura. Quali sono gli errori più comuni che invecchiano il look? Ecco tutti i segreti per evitare errori di stile che potrebbero farti sembrare molto più vecchia!

Moda over 40, errori da non commettere

Per scegliere outfit che valorizzino la tua età è importante rimanere al passo con le tendenze e conoscere i consigli di stile degli esperti, come i guru della moda.

Questi sono gli errori più comuni che commette chi inizia a seguire la moda over 40!

Look total black

Uno degli errori più comuni è non capire come poter valorizzare il proprio stile e scegliere tutti capi d’abbigliamento neri. Con tutte le sue sfumature, il nero è uno dei colori più ricercati dalle donne over 40. Eppure non esiste errore più grande!

A quell’età, se non viene messo in contrasto con altre nuance di tendenza o accessori più vistosi, il nero potrebbe invecchiare il look. Se ami sfoggiare look total black, nulla ti impedisce di farlo: scegli, però, accessori colorati in contrasto con il colore protagonista.

Esagerare con le stampe floreali

C’è chi, invece, ricerca esattamente l’opposto: le stampe floreali, indipendentemente dalla stagione, sembrerebbero essere perfette per quest’età. Se indossate in maniera errata, però, potrebbero addirittura farti apparire più grande.

Scegli questa fantasia con moderazione: scegli una nuance da abbinare e gioca con gli accessori così da creare un equilibrio perfetto del look!

Evitare il jeans

Chi arriva ai 40 anni pensa che i jeans siano solo destinati a un pubblico più giovane. Non esiste errore più grande! I jeans non hanno età e soprattutto sono un capo d’abbigliamento che non passa mai di moda. Un evergreen perfetto per ogni occasione, scegli il modello più adatto alla tua silhouette e il gioco è fatto.

Puoi sfoggiare i jeans con una scarpa comoda e pratica oppure con un tacco per un look più formale ed elegante. Il modello dritto è sicuramente consigliato per chi desidera allungare la silhouette ed esaltare le proprie forme, inoltre è elegante e raffinato, perfetto per una donna di 40 anni!