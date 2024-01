Cosa andrà di moda nel 2024: ecco i trend del nuovo anno

Cosa ci dobbiamo aspettare dal 2024? Ecco i beauty trend che incontreremo durante questo nuovo anno

Il 2024 è appena iniziato, ma la moda ha già deciso tutto. Si torna indietro nel tempo, con nastri sui capelli e tonalità nude e acquatiche.

Il tema fondamentale sarà l‘ambiente e i prodotti per la skincare ufficiali saranno tutti connessi con questo protagonista.

Scopriamo insieme i beauty trend per questo 2024. Inizia l’anno subito alla moda e non lasciare nulla al caso!

Beauty trend per il 2024: svelati gli ultimi dettagli sulla moda

Il rosso sarà il colore dell’anno, al contrario di quello che dice Pantone. Non sarà una tonalità sull’albicocca, piuttosto più un bel rosso Valentino.

Alla moda anche il blu, ma anche le fasce per capelli, i fiocchi ed i nastrini. Si torna indietro agli anni ’90!

Dovremo ritirare fuori i pantaloni a vita alta?

1) Tutti per uno e tutti per il rosso!

Se nel 2023 ci ha accompagnato il rosa, grazie anche al successo del film Barbie, per questo anno dovremmo aspettarci tanto rosso.

Rossetti, smalti, ma anche mascara, ombretti ed eyeliner. Si va avanti col tempo e si lascia andare il romanticismo del rosa.

Si spera che questo sia un anno progressista.

2) Effetto acqua e sapone grazie al nude

Il look nude regnerà sovrano. Basta mascheroni e lampade, il make up nude avrà la meglio. Sarà importante scegliere la base perfetta per il tuo tipo di incarnato.

Non dovrai sembrare truccata, ma luminosa e candida.

3) Skin care legata all’ambiente

Molte donne, in questo 2023, hanno affinato una skincare perfetta. Un sacco di prodotti per dare luce e colore alla propria pelle.

Se questa routine fa molto bene alla nostra salute, non possiamo dire lo stesso per il tema ambiente.

Per questo 2024 si punta tutto al clean. In America molte ragazze hanno già acquistato prodotti attenti all’ambiente e si crede che in questo nuovo anno i dati miglioreranno ancora.

4) Capelli a sirena e finish acquatici

Le sirene andranno molto di moda in questo 2024. Si giocherà con i colori dell’azzurro, blu, lilla e verde acqua ispirandosi totalmente a queste creature fiabesche.

La luminosità non mancherà, ma anche l’effetto bagnato. Già a Londra abbiamo visto sfilare della pelle bagnata e luminosa.

Anche i capelli non saranno da meno: chiome sleek, ultra sleek e wet look.

5) Fiocchi, fiocchi e ancora fiocchi

Non buttare via i nastri utilizzati per fare i regali di Natale. Utilizza nastri, nastrini, fiocchi e fiocchetti per abbellire la tua chioma.

Puoi optare per una mezzacoda tenuta con un bel fiocco o un nastrino intrecciato tra i tuoi capelli.

Si vuole rendere ogni pettinatura più unica e colorata!