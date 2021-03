Capelli rossi, le migliori acconciature di Miriam Leone

Miriam Leone è bellissima e non ha bisogno di particolari trucchi o consigli per esaltare al meglio la sua bellezza prorompente. Da lei però possiamo prendere spunto in tema di hair look. Infatti, nel corso della sua carriera, Miriam Leone ha sfoggiato sempre delle acconciature davvero carine, perfette per esaltano al meglio i suoi capelli rosso fuoco (che, tra le altre cose, hanno fatto di lei una delle celebrità più note con i capelli ramati).

Ecco allora una selezione degli hair look più belli indossati da Miriam Leone, che potrete tranquillamente riprodurre anche voi a casa.

Tutti i segreti degli hair look di Miriam Leone

Miriam Leone ne sa davvero qualcosa in quanto a capelli e acconciature. Proprio per questo oggi vogliamo proporvi alcuni look davvero carini e facili da realizzare, per riprodurre comodamente a casa vostra delle acconciature degne di un red carpet.

Bun con foulard

Il primo degli hair look che vogliamo proporvi è davvero semplice da realizzare, ma decisamente elegante e d’impatto. Si tratta di un elegantissimo bun (o chignon, se preferite) morbido, decorato con un foulard a stampa.

Per realizzarlo vi basta fare una semplice coda di cavallo, che andrà poi arrotolata su se stessa e fermata con un elastico. A questo punto non vi resta che coprire l’elastico con con il vostro foulard. Potrete usare questa pettinatura per le più svariate occasioni. L’effetto finale sarà sempre decisamente wow.

Il mezzo raccolto che non passa mai di moda

Altro hair look d’impatto e senza tempo è il mezzo raccolto, perfetto per enfatizzare la pelle diafana e gli occhi chiari delle ragazze dai capelli rossi.

Il mezzo raccolto infatti, spostando i capelli dal volto, punta l’attenzione dritta sugli occhi (ecco alcuni spunti di make-up adatti alle rosse) e poi, di conseguenza, sul volto di chi sceglie questa pettinatura.

Foto Getty Images | John Phillips

La versione di mezzo raccolto proposta da Miriam Leone è morbida e loose, e lascia cadere in onde altrettanto morbide e scomposte i capelli che restano sciolti.

Come ulteriore trucco vi consigliamo di dare una passata leggerissima di gel sui capelli legati, vicino alla fronte, in modo tale da evitare che i baby hair vi svolazzino vicino al viso.

Treccia a spina di pesce

L’ultima pettinatura che vi proponiamo oggi è una pratica e comoda treccia, in questo caso nella sua variante a spina di pesce.

Foto Getty Images | Arnold Jerocki

La treccia infatti, oltre a dare un aspetto più sofisticato al look è la pettinatura perfetta per tenere i capelli sempre in ordine, ma con stile.

In passato vi abbiamo proposto un tutorial per realizzare una perfetta treccia a spina di pesce. Se proprio non ci riuscite, una treccia normale andrà comunque benissimo.