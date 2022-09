Minions 2, è boom di incassi. La trama incuriosisce proprio tutti

Ci sono voluti un po’ di anni dal primo spin-off, prima dell’uscita del tanto atteso “Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo” ed è subito boom. Infatti, il box office italiano decreta l’ultimo film sui Minions il vincitore nelle sale cinematografiche.

Il pubblico italiano è stato conquistato dal sequel d’animazione della saga di Illumination distribuito da Universal. Una cifra importante quella raggiunta: 6 milioni di euro (4,3 solo nel weekend) raccolti in 502 sale.

Una vera e propria ondata di ossigeno per il cinema che dopo il periodo Covid ha dovuto fare i conti anche con il caldo opprimente di quest’estate che fino a pochi giorni fa non voleva lasciare il paese.

La trama

Foto Pinterest

Un sequel attesissimo che racconta la storia delle origini di Gru, il più grande super cattivo del mondo che incontra per la prima volta i Minions. Si svolge tutto negli anni 70, dove si scoprono le origini del dodicenne Gru (che vanta il doppiaggio del candidato all’Oscar Steve Carell, in italiano doppiato da Max Giusti), che trama di conquistare il mondo dal suo scantinato ma senza grossi risultati. Finchè un giorno, Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto, un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere. Uniscono le forze e costruiscono insieme il loro covo, dove sperimentano le loro prime armi e mettono a segno le loro prime missioni.

La svolta avviene quando i Malefici 6, il super gruppo di cattivi, spodesta il loro leader, Willy Krudo (il vincitore dell’Oscar Alan Arkin). Gru decide di andare ad un colloquio per diventare il nuovo membro del gruppo, ma senza avere un buon risultato. A questo punto Gru li supera in astuzia, facendoli infuriare e diventando il loro nemico numero uno. E’ così che capisce che anche i cattivi hanno bisogno dell’aiuto degli amici, i Minions.