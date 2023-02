Milano Fashion Week beauty look: le tendenze make-up del futuro in anteprima

Come ogni settimana della moda che si rispetti, è la Milano Fashion Week a dettare legge non esclusivamente in termini di abiti ed accessori ma anche ad offrire un imperdibile scorcio su tendenze trucco che ancora non sappiamo di amare. A fianco di beauty look elaborati e pettinature scenografiche decisamente sopra le righe si sono infatti stagliati interessanti make-up, facilmente replicabili nonché adattabili alla vita di tutti i giorni.

Di seguito la nostra accurata selezione tra eyeliner dalle linee grafiche e pulite, intensi e sofisticati smokey-eyes dal mood grunge, labbra viniliche e, soprattutto, impalpabili incarnati di porcellana ad effetto seconda pelle.

Bleached Brows (ancora più estreme)

Foto Instagram @prada

Se le arcate semi-visibili previste dalla controversa tendenza delle Bleached Brows ci avevano meravigliato, contrapponendosi con un grande impatto visivo alle sopracciglia folte, scure e rigorosamente pettinate tanto apprezzate negli ultimi tempi, sapere che entro poco queste potrebbero farsi appena percepibili alla vista ci lascerà senza dubbio in preda ad un vago sconcerto.

A darci un piccolo assaggio di ciò le passerelle di Prada, sulle quali le modelle hanno sfilato sfoggiando arcate sopraccigliari praticamente coperte a lasciare la scena a ciglia lunghe e tinte di colori pop o, addirittura, sopracciglia dalle delicate nuances pastello.

Trucco occhi goth, nero e fumoso

Foto Instagram @davinesitalia

Pare che l’influenza di Mercoldì Addams seguiterà a tenerci compagnia ancora a lungo: i make-up occhi dell’autunno-inverno 2023/24 continueranno ad essere capitanati da un accento dark come prevedibile prosieguo della tendenza gothic-chic. Dallo sfumatissimo smokey eyes di carattere classico proposto da Armani sino a quello sbavato ad arte di Davines, il denominatore comune è sicuramente l’ombretto nero.

Base viso impalpabile: è effetto Glass skin

Foto Instagram @etro

Fedele alla naturalezza propria della base viso attualmente in auge, infine, l’incarnato del futuro – secondo la Milano Fashion Week appena conclusa – sarà portato ad un livello successivo di impalpabilità grazie alla finitura ultra radiosa e ad effetto specchio avvistata sui volti delle top model che hanno rappresentato il fashion di Etro.