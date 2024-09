Milano Beauty Week, la settimana dedicata al mondo beauty e del benessere

La terza edizione della Milano Beauty Week è finalmente arrivata! Oggi, 25 settembre 2024, ha inizio una delle settimane più attese dell’anno: a Milano si celebra la bellezza con eventi da non perdere.

Dopo aver ospitato la Milano Fashion Week, la regione Lombardia sarà di nuovo al centro dell’attenzione per diversi giorni. Un evento tanto atteso ricco di appuntamenti ed eventi imperdibili, ecco cosa sapere sulla Milano Beauty Week.

Quanto dura e in cosa consiste esattamente? Ecco tutto quello che devi sapere riguardo la settimana beauty!

Tutte le informazioni sulla Milano Beauty Week

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, la Milano Beauty Week è la settimana dedicata alla cultura della bellezza e del benessere. L’iniziativa è nata dalla mente di Cosmetica Italia ed è in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence.

Per il terzo anno viene proposto un calendario ricco di iniziative e attività aperte al pubblico che prenderanno vita tra le piazze milanesi, i due hub principali e gli spazi commerciali aperti proprio per l’occasione. Sarà possibile imbattersi anche in dei beauty tram per poter andare anche alla scoperta dei nuovi prodotti in uscita nelle prossime settimane.

A proposito di quest’ultimi, saranno ben quattro i beauty tram in cui potrai salire a bordo durante i giorni della beauty week. Potrai ricevere diverse consulenze e trattamenti dagli esperti del settore e trovare la beauty routine adatta a te.

Da giovedì 26 a domenica 29, ad esempio, potrai trovare il beauty tram di Kiko e di Ulé, mentre nel weekend sarà possibile imbattersi nel beauty tram di Dolce&Gabbana. Troverai i beauty tram presso Via Cesare Cantù.

I due hub principali sono Palazzo Giureconsulti e Palazzo Castiglioni, mentre tra le vie di Milano potrai trovare tantissime beauty cube per permettere un’interazione immediata con il visitatore. Saranno ben 16 i beauty cube e potrai trovarli in Piazza del Duomo, Piazza san Babila e Via dei Mercanti.

Durante questi giorni dedicati al mondo della bellezza e del benessere potrai ricevere un’analisi gratuita del derma, fare un viaggio olfattivo nei laboratori delle aziende di profumi, scoprire a quale stagione appartieni grazie all’armocromia, praticare per la prima volta una lezione di yoga della risata o yoga facciale, scoprire quali sono gli errori da evitare per avere un trucco perfetto e tanto tanto altro ancora.

Non perdere il programma della Milano Beauty Week dal 25 settembre al 29 settembre, troverai sicuramente iniziative di tuo interesse!