Come ogni anno, gli appassionati di gastronomia si domandano quali siano i migliori ristoranti del 2025 secondo Gambero Rosso. Ci sono locali che si confermano delle stelle nel panorama culinario. Da sempre punto di riferimento per chi ama la buona cucina, Gambero Rosso ha, quindi, stilato la classifica di quelli che possono essere considerati i migliori ristoranti dell’anno.

Sono, quindi, state premiate delle eccellenze dell’alta ristorazione in Italia e anche nel mondo. Chi non vorrebbe gustare i loro squisiti piatti? Non c’è che l’imabarazzo della scelta in tutta Italia. Del resto, la nostra è la migliore cucina del mondo. Scopriamo quali sono i migliori ristoranti del 2025 secondo Gambero Rosso, le stelle della cucina da provare.

Gambero Rosso, la classifica dei 10 migliori ristoranti del 2025

Come sempre, a essere premiati sono professionisti che sono riusciti a distinguersi nell’ultimo anno. Ovviamente, non mancano le novità, così come le conferme. Protagoniste sono – senza alcun dubbio – tradizioni e cultura, con la ricerca delle materie prime e una maggiore attenzione all’ambiente. Che dire? Troviamo Niko Romito ed Enrico Crippa in top con i loro Reale e Piazza Duomo e un punteggio di 97 su 100. Presenti anche Norbert Niederkofler con Atelier Moessmer e l’Osteria Francescana di Massimo Bottura. Vediamo quali sono i migliori ristoranti d’Italia, che sono stati premiati con le Tre Forchette di Gambero Rosso.

Piazza Duomo, Alba (Cuneo): 97 su 100. Reale, Castel di Sangro (L’Aquila): 97 su 100. Atelier Moessmer, Brunico (Bolzano): 95 su 100. Osteria Francescana, Modena: 95 su 100. Le Calandre, Rubano (Padova): 94 su 100. Madonnina del Pescatore, Senigallia (Ancona): 94 su 100. Il Pagliaccio, Roma: 94 su 100. La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri, Roma: 94 su 100. Uliassi, Senigallia (Ancona): 94 su 100. Cracco in Galleria, Milano: 93 su 100.

La guida di Gambero Rosso, insomma, celebra – ancora una volta – l’eccellenza gastronomica, oltre che l’innovazione nel panorama culinario italiano. I ristoranti premiati sono, certamente, noti per l’elevata qualità delle materie prime utilizzate, ma anche per la creatività degli chef che è – senz’altro – indiscutibile. Nel 2025, sono presenti tante conferme locali, ma anche realtà emergenti che si stanno facendo strada riuscendo a raggiungere degli standard di eccellenza. La classifica rappresenta, quindi, un modo per conoscere locali imperdibili nel Belpaese, ma anche per scoprire il futuro della cucina italiana che è sempre maggiormente orientata all’autenticità e alla sostenibilità dei suoi deliziosi piatti. Scoprite anche gli spaghetti con le vongole di Cannavacciuolo e i piatti tipici siciliani da mangiare almeno una volta nella vita.