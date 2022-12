I migliori prodotti make-up: le novità di Dicembre 2022

Ad una settimana dall’atteso traguardo, il perfetto trucco Natalizio è – o, almeno, così si spera- ben nitido nelle nostre menti: cosa manca? I prodotti giusti per eseguirlo a regola d’arte. Ecco dunque di seguito i prodotti make-up che ci hanno fatto impazzire durante l’intero mese, e che potranno ricoprire un ruolo fondamentale nei look delle Feste.

Dior: Rouge Dior Ultra Care Liquid

Foto Pinterest | Neiman Marcus

Con la lieta visuale dei grandi banchetti Natalizi all’orizzonte, tutto ciò che serve è un trucco labbra a prova di bomba: ebbene, Rouge Dior Ultra Care Liquid coniuga la durata del classico rossetto liquido e le formule satin in voga attualmente, superando il primo nel suo noto punto debole grazie all’olio di fiori di cui è arricchito. Ingrediente che lo rende un autentico trattamento, garantendo inoltre una tenuta di oltre 12 ore.

È o non è tutto ciò di cui avremo presto bisogno? Se si dovesse pensare, poi, all’estrema facilità di applicazione ed alla sensazione di grande comfort percepibile sulle labbra una volta indossato, allora potremmo considerarlo anche il regalo perfetto.

Maybelline: Lifter Gloss

Foto Instagram @maybelline

Come le tendenze make-up di stagione testimoniano da oramai lungo tempo, quella per il gloss è tuttora una vera mania: un ottimo motivo per amare questo lucidalabbra di Maybelline, arricchito con acido ialuronico per un effetto volumizzante istantaneo. Le labbra appaiono da subito più morbide, idratate e visibilmente rimpolpate, mentre la texture risulta piacevolmente fondente su di esse. La gamma colori disponibile? Infinita.

Maybelline: Curl Bounce Mascara

Foto Instagram @maybelline

Non c’è make-up che tenga senza un buon mascara, lo sappiamo: il chiacchieratissimo Curl Bounce di Maybelline, poi, assicura uno splendido effetto incurvante e volumizzante. La soluzione perfetta per completare quel trucco occhi intenso pensato per le Feste, senza necessariamente ricorrere alle ciglia finte.