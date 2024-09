I massaggi dimagranti per snellire gambe, fianchi e addome: cosa sapere a riguardo

Quali sono i migliori massaggi dimagranti da provare? Eccone 3 per ridefinire la silhouette in maniera efficace!

Sempre più in voga sui social quei massaggi dimagranti che ti permettono di ridefinire la silhouette e far apparire il corpo molto più snello e in forma. Quali sono i migliori massaggi dimagranti da provare assolutamente? Se sei alla ricerca di un trattamento efficace e duraturo, il massaggio potrebbe fare decisamente al caso tuo.

Eccone 3 da provare per favorire il dimagrimento, sentirsi più leggere e soprattutto stimolare il metabolismo! Ovviamente, trattandosi di un massaggio, non è un modo per perdere peso, bensì è un ottimo rimedio per ridefinire la silhouette grazie all’aiuto di mani esperte.

3 massaggi snellenti e dimagranti che ti fanno “perdere” una taglia

Son tante le influencer che ricorrono a questo tipo di massaggio per la pancia gonfia o per gambe troppo pesanti. Il prima e il dopo parlano chiaro, motivo per cui i messaggi dimagranti sono diventati sempre più richiesti nel mondo del benessere.

Ti suggeriamo 3 messaggi che dovresti provare per definire la silhouette nel giro di qualche trattamento.

Per l’addome

La pancia gonfia è un problema che colpisce donne di tutte le età, motivo per cui spesso si ricorre al messaggio snellente. Per far sì che la pancia risulti molto più piatta non viene effettuato nessun miracolo, l’esperta avrà il compito di riattivare il sistema linfatico e distribuire al meglio i liquidi in eccesso così da ottenere l’effetto desiderato.

Oltre a vedersi con una pancia più piatta, l’effetto immediato sarà quello di sentirsi molto più leggere!

Per cosce e gambe

Chi soffre di ritenzione idrica o di gambe comunque sempre molto pesanti, specialmente nella zona del gluteo e della coscia, può provare il massaggio dimagrante per riattivare la circolazione del sangue.

Per un risultato più efficace prima di ogni massaggio è importante praticare una determinata attività fisica che ti permette di mettere in moto le gambe. Ad esempio potresti fare una semplice camminata oppure praticare nuoto o seguire una serie di affondi e squat.

Dopodiché il massaggio viene effettuato dal basso verso l’alto con una pressione maggiore sulla zona del gluteo. Si parte con un riscaldamento fino ad arrivare al cosiddetto “impastamento” che prevede di riattivare la circolazione linfatica in profondità. I risultati saranno visibili dopo almeno 2 sedute da praticare nel giro di una settimana.

Per fianchi

Ebbene sì, esiste un massaggio dimagrante specifico anche per la zona dei fianchi. In questo caso la pelle viene “sollevata” tramite pizzichi e torsioni che il massaggiatore effettuerà sulla zona.

Inoltre, è possibile intervenire con un massaggio rimodellante che va a stimolare il sistema linfatico e a modellare i fianchi per snellirli grazie al massaggio effettuato con le maschere applicate a calco.