Quando il Carnevale arriva, è tempo di indossare la maschera. Che sia di carta o di stoffa, oppure persino metaforica, la maschera è la vera protagonista delle festività di Carnevale. La parola d’ordine è rovesciamento: nulla è come deve essere a Carnevale, ogni ordine sociale si ribalta, il sacro diventa profano, il basso diventa alto. O almeno questa è l’origine di una delle feste più amate soprattutto dai più piccoli, che ha conosciuto un grandissimo successo nella Firenze dei Medici e si è evoluta nei secoli, raggiungendo il proprio apice nel celeberrimo Carnevale di Venezia. Ora, se anche voi avete nostalgia delle parate in maschera della Laguna, ecco alcuni film e serie tv per ritrovare la giusta atmosfera carnevalesca.

Film da vedere a Carnevale

Per ritrovare la stravagante atmosfera del Carnevale di Venezia, il nostro viaggio inizia da alcuni dei più celebri film in costume che siano mai stati realizzati. Dall’indimenticabile Marie Antoinette alla tormentata e magnetica Anna Karenina, ecco i film da vedere – ancora una volta – a Carnevale.

Marie Antoinette (2006)

Un’adolescente austriaca sposa il Delfino di Francia e diventa la regina del paese dopo la morte del re Luigi XV nel 1774. Anni dopo, in seguito a una vita di lusso e privilegi, Maria Antonietta viene uccisa durante la Rivoluzione Francese.

Leggi anche La Lady D di The Crown reciterà al fianco di Harry Styles

Anna Karenina (2011)

Il film, tratto dal classico di Lev Tolstoj, è ambientato nella Russia zarista e racconta la tragica storia di Anna Karenina, una rispettabile nobildonna di San Pietroburgo, moglie dell’ ufficiale Karenin e madre amorevole del loro unico figlio, fino a quando si innamora dell’affascinante conte Vronsky.

La ragazza del dipinto (2013)

Dido Elisabeth Belle, figlia illegittima di un ammiraglio inglese nelle Indie Occidentali, giunge a Londra, dove gioca un ruolo importante nella campagna per l’abolizione della schiavitù nel Regno Unito.

Piccole Donne (2019)

Adattamento del classico di Louise May Alcott, che narra la storia di quattro sorelle durante la guerra civile americana, “Piccole Donne” è diretto da Greta Gerwig, che ha voluto di nuovo con sé la candidata all’Oscar Saoirse Ronan nei panni di Jo.

Il mercante di Venezia (2004)

Il mercante di Venezia è un film del 2004 diretto da Michael Radford, tratto dall’omonima opera teatrale di William Shakespeare. Proiettato per la prima volta alla 61ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film racconta le vicende di Bassanio che, innamorato della bella Porzia, deve chiedere un prestito ad Antonio, il mercante di Venezia che, a sua volta, deve rivolgersi all’usuraio ebreo Shylock.

Serie tv in costume da vedere

Tra costumi meravigliosi e balli in maschera, ci addentriamo ora nel meraviglioso mondo delle serie tv in costume. Dal fenomeno del momento di nome “Bridgerton”, alla serie tv dedicata alla famiglia Medici, ecco qualche idea per fare binge watching a Carnevale.

Bridgerton

La serie tv che ha conquistato il popolo di Netflix, creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, e basata sui romanzi di Julia Quinn, che racconta il mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese, tra amori e corteggiamenti inaspettati.

The Great

Creata da Tony Mc Namara, la serie tv The Great si ispira alle vicende storiche relative all’ascesa al trono di Caterina II di Russia.

Miss Fisher

Questa serie tv in costume, ambientata nell’Australia degli Anni Venti, narra le vicende di uno straordinario personaggio, una nobildonna che si improvvisa, e con molto successo, detective privata.

I Borgia

I Borgia, membri di una famiglia di origini spagnole guidata dal patriarca Rodrigo, cercano di prendere il controllo dell’Italia rinascimentale tra intrighi, delitti, giochi di potere, alleanze e tradimenti.

I Medici

Anche questa serie tv si ispira alla storia della famiglia fiorentina dei Medici, una signoria influente che ha governato Firenze dal XV secolo promuovendo la vita artistica, culturale, spirituale e scientifica del tempo.