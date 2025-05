Il potere del riordino: prova metodo Konmari per una casa sempre in ordine

Come ordinare casa grazie al metodo Konmari? Ecco alcune idee e utili consigli per ordinare le stanze di casa con successo.

Come ordinare casa grazie al metodo Konmari? “Il Magico Potere Del Riordino” è il libro di Marie Kondo, che spiega come sia possibile avere una casa ordinata ed essere più felici al tempo stesso, rendendo i lavori di casa più facili.

La pulizia e l’ordine sono due punti fondamentali per poter vivere bene in casa: ormai, infatti, è risaputo che entrambi influenzino anche il nostro stato mentale, dandoci o meno benessere.

Ma in cosa consiste, esattamente, il metodo Konmari? Ecco alcune idee e utili consigli per ordinare le stanze di casa con successo.

Metodo Konmari: a cosa serve e come metterlo in pratica

Come mettere in pratica il metodo Konmari per avere una casa sempre in ordine? Ecco gli step da seguire.

Il primo step da fare è quello di gettare via tutto ciò che non utilizziamo più: è, infatti, importante riuscire a separarsi dalle cose del passato, se non fanno più parte del nostro presente e non rappresentano particolari ricordi, così da rinnovare il nostro presente e staccarci dai capitoli chiusi della nostra vita.

In particolare, svuotare l’armadio può essere di aiuto: l’accumulo compulsivo di vestiti e oggetti ci “soffoca” e permette che si crei una sorta di circolo vizioso per cui cerchiamo di soddisfare un bisogno inutile con degli accessori altrettanto inutili.

Proprio secondo Marie Kondo – l’autrice giapponese del libro – svuotare l’armadio rappresenta una vera e propria attività zen: sarebbe, infatti, più opportuno circondarsi di cose che ispirino gioia ed eliminare – o riporre in una scatola da mettere in cantina – ciò che è legato ad emozioni negative. Non perdere i nostri consigli su come fare un decluttering simbolico e spirituale!

Pare, inoltre, che a un rinnovamento della casa – sempre secondo la nota autrice giapponese – segua un reale miglioramento delle condizioni fisiche, ma bisogna portare a termine il lavoro senza interromperlo.

Per mettere in pratica un lavoro del genere, è importante procedere per categorie e pensare a cosa non vi rappresenta più per capire cosa, invece, riesce a emozionarvi positivamente; inoltre, cercate di vivere il tempo dedicato a questa pulizia come un momento speciale, che vi servirà per dare il via alla vostra nuova vita.

Ricordate di svuotare la borsa ogni sera: gli oggetti positivi andranno lasciati; quelli inutili o negativi eliminati, così lascerete spazio all’ispirazione.

Per quanto riguarda l’armadio, procedete per categorie: dividete, ad esempio, i capi di abbigliamento a seconda della loro tipologia e decidete cosa tenere e cosa no, eliminando tutto ciò che non rispecchia più la vostra personalità da lavare e donare a chi ne ha bisogno.

Questo tipo di lavoro andrà eseguito stanza per stanza, seguendo e applicando gli stessi principi. Infine, è da specificare che questo lavoro di riordino andrà fatto almeno una volta l’anno – meglio due – e dovrete dargli la giusta concentrazione, ma i risultati di una vita migliore non si faranno attendere.