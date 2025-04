Come fare spazio al nuovo: decluttering simbolico e spirituale per la rinascita di primavera

3 consigli da seguire per fare ordine nella propria mente. Il decluttering simbolico e spirituale è molto importante per ritrovare la serenità interiore!

Il decluttering è una pratica sempre più diffusa: l’obiettivo è fare grandi pulizie e rimuovere tutti quegli oggetti non più necessari, sia che si tratti di un guardaroba di vestiti che di una dispensa in cucina. Non solo, il decluttering può anche essere simbolico e spirituale. Come fare spazio al nuovo e rinascere in primavera? Quali sono gli step da compiere per tornare a stare bene?

Lasciare andare tutto ciò che non è più necessario è importante per ritrovare la propria stabilità mentale. Ecco, quindi, i consigli da seguire se stai provando a fare decluterring nel tuo “io interiore”.

Decluttering simbolico e spirituale: come farlo in poche mosse

Come iniziare a fare decluttering? Ecco 3 passaggi da seguire per liberare la mente e sentirsi più leggeri!

Il primo passo da fare per iniziare a fare decluttering simbolico e spirituale riguarda la scrittura. Dai voci ai tuoi pensieri scrivendo, ogni sera, su un diario tutto ciò che ti viene in mente in quel momento. Puoi raccontare un episodio che ti è accaduto durante la giornata che ti ha colpito particolarmente, come ti senti, cosa vorresti fare il giorno dopo…

Insomma, scrivi tutto ciò che ti senti di scrivere così da liberare la mente e riempire le pagine di quel diario. La scrittura potrebbe aiutarti a riflettere ancora di più su ciò che sta accadendo nella tua vita.

Un altro step da fare, per ritrovare la serenità interiore, è concedersi almeno 10 minuti di pausa durante il giorno e staccare da smartphone, attività lavorativa e attività familiare. In quei 10 minuti devi dedicarti a qualcosa che riguardi solo te, come la lettura di un capitolo del libro che stai leggendo, bere una tisana calda nel silenzio più totale, ascoltare la musica, meditare o praticare attività fisica come yoga o pilates, molto consigliati anche per la salute mentale.

Per fare un decluttering completo, però, potresti aver bisogno di un supporto. Per questo motivo non sottovalutare l’idea di intraprendere un percorso di psicoterapia con un professionista del settore. Potrebbe aiutarti a stare meglio e a ritrovare la pace interiore di cui hai bisogno.

Non sottovalutare anche il decluttering della casa: mettere in ordine dispense, armadi e cassetti potrebbe aiutarti a liberare la mente! Con i nostri consigli puoi anche imparare a ottimizzare gli spazi in casa.

Non perdere i nostri consigli su come cacciare via lo stress e ritrovare la serenità in 10 step!