Le calorie dei tuoi piatti possono dipendere anche dal metodo di cottura

Qual è il miglior metodo di cottura per ridurre le calorie? Ecco i consigli da seguire in cucina per piatti equilibrati e sani!

Per ridurre le calorie, questi potrebbero essere i metodi di cottura da prendere in considerazione per la preparazione delle proprie pietanze.

Ottenere un piatto sano ed equilibrato è possibile solo se vengono seguite alcune accortezze. La differenza la fanno il metodo di cottura e sicuramente anche il condimento. Ecco, quindi, i consigli di cucina da seguire per un piano alimentare equilibrato e salutare!

Metodo di cottura per ridurre le calorie, i consigli da seguire in cucina

Il metodo di cottura può influire sulle calorie? In realtà è importante sapere come cuocere determinati alimenti anche per poter fare il pieno di nutrienti.

La verdura se cotta in un determinato modo può rilasciare gran parte delle sue vitamine, quindi è importante sapere come poterla cuocere al meglio anche per portare in tavola un piatto sostanzioso a livello nutrizionale.

La cottura migliore per ridurre le calorie senza dover necessariamente rinunciare al gusto è senza ombra di dubbio la cottura a vapore. Una soluzione efficace consigliatissima anche dai nutrizionisti e dietologi, ti permette di cuocere gli alimenti in tempi più lunghi ma sicuramente in maniera più efficace.

La cottura a vapore preserva gran parte delle vitamine idrosolubili, inoltre con questo tipo di cottura potrai esaltare il sapore naturale dell’alimento ed evitare così di aggiungere altri ingredienti come sale e condimenti vari.

Consigliatissima per gli ortaggi e le verdure, può tornare utile anche per la cottura di carni magre e pesce.

Per un’alternativa più sfiziosa e soprattutto più veloce, potresti provare anche la cottura in friggitrice ad aria. Otterrai un piatto comunque croccante senza dover necessariamente utilizzare dei grassi.

Se non hai questo piccolo elettrodomestico, puoi sempre scegliere di cuocere le tue pietanze all’interno del forno. Per rendere i tuoi piati più saporiti con la cottura al forno, non prediligere sale e olio, piuttosto scegli un determinato mix di spezie che potrà conferire all’alimento un sapore molto piacevole!

Per evitare di aggiungere ulteriori ingredienti potresti provare anche la cottura al cartoccio: questo metodo permette agli alimenti di rilasciare i loro succhi naturali e di conseguenza diventano molto più saporiti.

Per quanto riguarda la bollitura, invece, fai attenzione a non esagerare con le tempistiche. Oltre a disperdere i minerali e le vitamine, un determinato alimento potrebbe perdere di sapore. Di conseguenza sentirai il bisogno di aggiungere grassi in grandi quantità e il piatto non sarà più poco calorico!

Non perdere i nostri consigli su come ottenere un contorno di verdure lesse di un verde brillante.

Se hai dei dubbi, ti consigliamo di rivolgerti ad un esperto del settore, il quale ti aiuterà a programmare un piano alimentare e ti spiegherà come preparare le varie ricette.