Il trucco per far venire verdure lesse verde brillante, da non credere

Conoscere i trucchi in cucina ti permette di ottenere dei piatti di qualità e soprattutto deliziosi. Sicuramente le verdure fanno parte del tuo piano alimentare quotidiano, mangiarle sia a pranzo che a cena è molto importante per fare il pieno di nutrienti di cui l’organismo ha bisogno.

Vuoi portare in tavola un contorno di verdure lesse e mantenerle del loro verde brillante; durante la cottura, però, ti rendi conto che le verdure tendono a diventare più scure o comunque di un verde molto più spento. Come fare in modo che le verdure lesse abbiano un aspetto invitante? Ecco un trucco da mettere in pratica!

Come cuocere le verdure evitando che scoloriscano: il trucco per ottenere un verde brillante

Basta un solo gesto per ottenere un verde brillante nei tuoi piatti a base di verdura. La verdura cotta in abbondante acqua calda salta tende a perdere colore, se vuoi servire ai tuoi ospiti o semplicemente alla tua famiglia un piatto da chef dovresti conoscere questo trucco che renderà il tutto molto più invitante.

Lo shock termico è tutto quello che ci vuole! Come fare? Te lo spieghiamo subito passo dopo passo. Innanzitutto dovrai mettere dell’acqua in freezer così da ottenere dei cubetti di ghiaccio. Ti torneranno utili per la preparazione delle verdure.

Pulisci e lava le verdure che dovrai andare a sbollentare, dopodiché immergile in acqua bollente e lasciale cuocere per qualche minuto fino a quando non risulteranno ben cotte. Il trucco è il seguente: prepara una ciotola piena di acqua fredda e ghiaccio, scola le verdure e immergile immediatamente nell’acqua ghiacciata per qualche secondo.

Toglile dall’acqua e posizionale su un piatto da portata, poi condisci a piacere con sale, pepe e olio extra vergine di oliva e porta in tavola le tue verdure lesse di un verde brillante!

Questo trucco del ghiaccio può essere utilizzato anche per la preparazione del pesto di basilico alla genovese fatto in casa: ti basterà unire in un mixer tutti gli ingredienti, quindi foglie di basilico, pinoli, olio extra vergine di oliva, sale e parmigiano, e inserire all’interno anche un cubetto di ghiaccio così da ottenere un pesto di un verde brillante!

Il trucco del ghiaccio ti aiuterà a rendere più invitanti i contorni a base di verdure lesse e soprattutto ti permetterà di portare in tavola delle verdure sode, brillanti e deliziose! Non dimenticare di aggiungere il sale al termine della cottura.