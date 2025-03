Metodo 369, che cos’è e come funziona: il segreto che può cambiarti la vita

Il Metodo 369 è un fenomeno di tendenza, in special modo sui social media dove milioni di persone ne parlano e si sono avvicinate a questa pratica con uno stesso obiettivo: quello di raggiungere i propri desideri. Ma come? È conosciuto come potente strumento di manifestazione e ha a che fare, in qualche modo, con la famosa Legge dell’Attrazione.

Si tratta di un principio tanto affascinante quanto semplice. Scopriamo di più sul Metodo 369, cos’è e come funziona. È il segreto che può cambiarti la vita.

Che cos’è e come funziona il Metodo 369: per quanti giorni?

Il Metodo 369 è simile, in qualche modo, alla Legge dell’Attrazione che riguarda la possibilità di attrarre a noi obiettivi che vorremo raggiungere, semplicemente pensando – e credendo davvero, nel profondo – che possiamo ottenerli. Naturalmente, non è semplice, perché bisogna crederci – come detto – davvero, essere realmente ottimisti e sentirci praticamente come se li avessimo già ottenuti, in modo tale da attrarli a noi realmente. Chiaro è che determinazione, ottimismo e costanza sono le basi per ottenere soddisfazioni nella vita: senza queste e con un atteggiamento pessimista, infatti, sarebbe difficile.

Il Metodo 369 vede, invece, “collaborare” pensiero e scrittura per cercare di far lavorare la mente affinché gli obiettivi si avvicinino realmente a noi. Prima di tutto, cerca di avere ben chiaro in mente qual è il desiderio da raggiungere. A questo punto, scrivi il tuo obiettivo su carta. Secondo gli esperti del Metodo 369, scrivere su carta permette di far manifestare nella realtà, più facilmente, l’oggetto del nostro desiderio. Anche in questo caso, lo stato d’animo è di aiuto: la concentrazione e la positività riescono a farci focalizzare meglio cosa desideriamo. Ma per quanti giorni occorre praticare il Metodo 369? Non c’è una risposta precisa, perché dipende da tante cose: alcuni suggeriscono una ventina di giorni, ma altri pensano che sia bene farlo fino al raggiungimento degli obiettivi con fiducia e pazienza.

Esempi di Metodo 369: attrarre l’amore o una persona specifica

Si crede che i numeri 3, 6 e 9 siano carichi di energia ed estremamente potenti. Secondo questa tecnica, occorrerebbe mettere su carta gli obiettivi tre volte al mattino, sei volte al pomeriggio e nove volte prima di dormire. Ripetere affermazioni in alcuni momenti ben precisi della giornata, infatti, aiuterebbe a mantenere la mente focalizzata su ciò che si desidera, programmando l’inconscio per attrarre ciò che si vuole. È anche un esercizio di visualizzazione e gratitudine, che rafforza la fiducia in se stessi aprendo a nuove opportunità.

È utile, però, una preparazione mentale. Il nostro obiettivo riguarda la vita, la salute, il lavoro, l’amore o la crescita personale? Una volta scelto l’obiettivo, scrivi delle affermazioni positive che lo riguardano. Esempi? “Il mio lavoro mi dà soddisfazione”, “Io merito l’amore vero” e via dicendo. Ripetere ogni giorno queste affermazioni aiuta a creare una connessione forte tra realtà e mente e, quindi, a realizzare ciò che si desidera. È importante ripetere le intenzioni con intensità. Il Metodo 369 potrebbe essere utilizzato per attrarre l’amore o una persona specifica, magari scrivendo “Io e quella persona siamo felici insieme”. Non dimenticare che è, comunque, un esercizio che aiuta a sviluppare concentrazione e determinazione e quelle, nella vita, servono sempre! Scopri di più anche sulla positività tossica e i trend più strani sui social del 2025.