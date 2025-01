Il mondo dei social è, costantemente, in evoluzione. Anche nel 2025, quindi, ci sono alcuni trend che potrebbero sembrare strani, ma che stanno conquistando milioni di utenti e che avranno sempre più spazio quest’anno. I social hanno un posto sempre più importante nella nostra vita: certamente, sono protagonisti dei momenti di svago nella nostra vita quotidiana, un modo per tenersi in contatto con il resto del mondo e condividere le proprie passioni, ma sono anche diventati dei veri e propri strumenti di lavoro.

Cosa ci aspetta nel 2025, quindi? Scopriamo insieme i trend più strani sui social del 2025 e perché li amiamo e non possiamo farne a meno.

Hopecore, il trend social che sa di positività e ottimismo

Una delle ultime tendenze presenti sui social – in special modo su TikTok e Instagram – è l’Hopecore, un fenomeno virale da milioni di visualizzazioni caratterizzato da messaggi positivi e ottimismo. Tutto ha avuto inizio con brevi video che, con citazioni di film e libri, diffondevano frasi motivazionali sui social.

Oggi, l’hashtag #hopecore è amatissimo e utilizzatissimo. Per questo motivo, molto probabilmente sarà protagonista anche del 2025. La mission principale è – come detto – quella di diffondere ottimismo tra gli utenti. Quand’è che non ce n’è bisogno? Video, citazioni, foto e chi più ne ha più ne metta per stare un po’ meglio!

La tendenza social Very Demure

Sui social si parla anche di Very Demure, un trend presente soprattutto su TikTok e utilizzato da creator e artisti per esaltare la donna modesta, semplice e acqua e sapone. A interessarsi di questo trend sono state diverse star: da Jennifer Lopez a Lindsay Lohan, passando per Jamie Lee Curtis e altre.

C’è, quindi, chi si è anche occupato di pubblicare delle guide sul make-up, all’insegna di un’estetica discreta e sofisticata al tempo stesso, ma non soltanto. È, dunque, un trend che abbraccia la sobrietà, all’insegna dell’eleganza senza esagerazioni.

ASMR, il trend che fa impazzire tutti e che rilassa mentalmente

L’ASMR è un trend che ha conquistato Instagram e TikTok. Si tratta dell’Autonomous Sensory Meridian Response che riguarda un profondo rilassamento della mente, il quale nasce dall’ascolto di suoni come parole sussurrate, un dito o dei pennelli del make-up che passano sul microfono.

Insomma, i sussurri alle orecchie o altri suoni fatti vicino a un microfono possono aiutare a dormire, diminuendo anche la frequenza cardiaca e sintomi come ansia e depressione. L’ASMR resta un must!

L’intelligenza artificiale sui social

Infine, ovviamente, si ama e si odia. C’è lei: l’intelligenza artificiale o IA, che è in grado di produrre immagini, testi e video anche sui social. Pensate, ad esempio, anche all’uso di chatbot, che possono risolvere problemi, suggerire prodotti e rispondere a domande ben specifiche.

L’IA è, ormai, in grado di analizzare preferenze e comportamenti degli utenti gestendo, in alcuni casi – per quanto riguarda i social, tra le tante cose – i servizi clienti ogni giorno, 24 ore su 24. Scoprite anche come funziona Threads e se i social fanno male all’autostima.