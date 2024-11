Threads: come funziona il nuovo social, a cosa serve e come iscriversi

Negli anni, i social media sono inevitabilmente cambiati e si sono evoluti. Inizialmente, c’era MySpace. Chi non se lo ricorda? Poi è stata la volta di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e tutti gli altri social come Tumblr, Pinterest e, ovviamente, YouTube.

Ancora oggi, i social continuano a nascere. L’ultimo a vedere la luce è stato Threads. Questa piattaforma sta cercando di attirare a sé tantissimi utenti. Ma come funziona Threads, il social sviluppato da Meta? A cosa serve e come iscriversi? Scopriamo di più in merito.

Come funziona Threads

Un po’ come faceva Twitter e ora X, Threads è particolarmente basato sulle conversazioni e sulla condivisione dei contenuti. Come detto, come Facebook e Instagram questo social appartiene a Meta. È una piattaforma di microblogging che, ormai, può essere considerata una specie di rivale dell’ex-Twitter: X. Qui è possibile condividere testi brevi, oltre alla pubblicazione di video, link e foto. Come accade già con Facebook, Instagram e X, anche nel feed di Threads compaiono gli account che si seguono, oltre a quelli consigliati dall’algoritmo.

I post sono chiamati “thread” ed è tutto abbastanza semplice e intuitivo. Basta, infatti, cliccare sulla matita per scrivere un testo di massimo cinquecento caratteri. È, inoltre, possibile allegare video, foto e link. Per quanto riguarda i video, questi contano una durata di cinque minuti al massimo. Nell’app di Threads, è possibile aggiungere un solo tag e menzionare profili. Su Threads si può, inoltre, messaggiare, ma è possibile farlo attraverso i DM di Instagram. Se avete la spunta blu su Instagram, l’avrete anche su Threads.

A cosa serve e come iscriversi

Ma a cosa serve Threads, esattamente? Il suo scopo è, più o meno, quello di tutti i social: condividere le proprie idee con il mondo. Ma come iscriversi al social di Meta? Si tratta di un’app disponibile sia da Android che da iOS su smartphone e tablet, ma anche – ovviamente – da Web dal computer. Come fare, quindi?

Scaricatelo dal Play Store o dall’Apple Store e scegliete di accedere con l’utenza di Instagram o con una nuova. Nel primo caso, username e foto profilo saranno gli stessi. Ovviamente, si può eliminare il profilo quando si vuole e, su Threads, è possibile condividere e commentare. Infine, i thread si possono modificare entro i primi cinque minuti dalla pubblicazione.