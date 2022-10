Mercatini di Natale in Toscana: i più belli da visitare

La Toscana è una regione meravigliosa e lo diventa ancora di più durante il periodo natalizio, anche grazie ai mercatini di Natale.

Sono tante le città della Toscana famose per i mercatini, unici nel loro genere, dove ogni anno partecipano migliaia di persone. Vediamo insieme le città che ospitano i più bei mercatini di Natale.

Mercatini di Natale di Firenze

I mercatini di Natale di Firenze si terranno dal 19 novembre fino al 18 dicembre, in piazza della Basilica di Santa Croce, sono i più grandi della città. Appare come un villaggio di Babbo Natale, con casette in legno caratteristiche, con oggetti fatti a mano made in Italy, ceramiche, candele profumate e abbigliamento.

Una delle cose più tipiche toscane che potete trovare in questi mercatini sono le delizie gastronomiche, classiche del posto: formaggi, salumi, vino, tipologie di carni differenti e cibi tipici del periodo natalizio.

Eventi musicali e pista di pattinaggio rallegreranno le vostre giornate, con la possibilità di visitare presepi in esposizione. Potete trovare anche la casa di Babbo Natale, il sogno di ogni bambino!

In Piazza Duomo l’8 dicembre viene inaugurato l’albero di Natale, dove c’è anche la possibilità di vedere il presepe, possibili da visitare fino al giorno dell’Epifania.

Nella piazza di Santa Croce è possibile scaldarsi con una cioccolata calda fumante, con l’opportunità di portare a casa la tazza come souvenir. Vin brulé, waffle, torte al cioccolato e cannella, tutte le prelibatezze tipiche del Natale che potrete assaggiare tra le bancarelle di questa piazza.

Uno dei principali eventi è l’F-Light Festival che da dicembre fino a gennaio illuminerà l’intera città di Firenze con luci a tema. Proiezioni a tema e luci artistiche renderanno Firenze ancora più magica, dalle 17:30 fino a mezzanotte, tutti i giorni.

Mercatini di Natale di Montepulciano

La Toscana è una delle regioni con dei borghi veramente meravigliosi, uno di questi è, senza alcun dubbio, Montepulciano. Qui si svolgono, dal 19 novembre 2022 al 6 gennaio 2023, i mercatini di Natale più grandi del centro Italia, con il castello di Babbo Natale e tante casette in legno.

Nel castello di Babbo Natale i bambini avranno la possibilità di conoscere il signore anziano dalla barba bianca, e dargli la letterina con i loro desideri più grandi. Tante attività e spettacoli di magia rallegreranno il pomeriggio di tutti i bambini presenti.

Potrete assistere in Piazza Grande ad un vero e proprio villaggio natalizio con bancherelle che vendono oggetti di ogni tipo, dalle decorazioni natalizie a pezzi pregiati di artigianato.

All’interno della Fortezza Medievale viene allestito il castello di Babbo Natale, con una pista di pattinaggio all’esterno, e sempre nel giardino i bambini avranno la possibilità di fare delle mini-passeggiate su dei pony. Tantissimi eventi musicali e attività per i bambini, luoghi perfetti quindi per le famiglie, con una bellissima passeggiata di Babbo Natale.

Mercatini di Natale di Empoli

I mercatini di Empoli, in piazza della Vittoria, potrete trovarli dal 12 novembre 2022 fino a metà gennaio 2023. Casette di legno che ospitano i migliori prodotti tipici enogastronomici, e i più bei prodotti artigianali.

Attività e attrazioni per grandi e piccini, dal trenino natalizio turistico ad un meraviglioso luna park, in grado di accogliere e far divertire persone di tutte le età; così come per la pista di pattinaggio.

Una delle attrazioni preferite dei bambini è il magico mondo di Babbo Natale, dove potranno incontrarlo e dargli la letterina con su scritti i regali che vorrebbero ricevere. Un evento magico, tipico della città di Empoli, è la grande nevicata: durante i weekend, ad orari prestabiliti, la caduta della neve darà vita ad uno spettacolo unico.