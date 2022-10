Mercatini di Natale a Milano: i migliori eventi in una cornice magica

Milano è una delle città più visitate d’Italia, soprattutto per la moda, ma è bene ricordare anche della magia che acquisisce sotto il periodo delle feste, anche grazie ai mercatini di Natale.

Lucine, colori, cioccolata calda, potrete trovare mercatini di Natale ovunque, in ogni angolo della città.

Mercatini di Natale in Piazza Duomo

Dal 1° dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 potrete godere dei mercatini di Natale a Milano, nello specifico, di quelli in piazza Duomo, che sono i più grandi di tutta la città. Più di 60 casette in legno nella quali è possibile trovare leccornie provenienti da diverse regioni, decorazioni natalizie, presepi, calze della Befana e oggetti di artigianato.

Caratteristico di questo mercatino è l’albero di Natale in piazza Duomo che viene acceso per la cerimonia di apertura, il primo giorno dei mercatini. Tantissimi eventi musicali, laboratori e attività per bambini, per rendere la giornata unica e speciale nel suo genere.

Villaggio delle meraviglie

Il villaggio delle meraviglie si trova ai giardini pubblici Indro Mantanelli, ospiteranno, per tutto il periodo natalizio: una pista di pattinaggio al coperto, la casa di Babbo Natale, animazione per i bambini con musica, laboratori e attività, e giostre ad albero di Natale.

Tra le migliori attività di intrattenimento come l’incontro con Babbo Natale, esibizioni sul ghiaccio, concerti e cinema. Famoso anche per le infinite leccornie, tanti dolci e cose buone da mangiare.

Fiera Oh Bej!

La fiera Oh Bej! è uno dei mercatini di Natale più famoso di Milano, si svolge per Sant’Ambrogio che è il patrono di Milano, di fronte al Castello Sforzesco.

È possibile trovare stand di ogni tipo: giocattoli, dolci, pezzi di antiquariato, abbigliamento e decorazioni natalizie. Un’ampia scelta enogastronomica, tipica e tradizionale, selezionata tra le migliori d’Italia.