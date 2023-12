Menu di Natale da stampare, i modelli più belli ed eleganti

Ecco una selezione di menu di Natale da stampare per rendere unico il pranzo o la cena in compagnia dei vostri invitati.

I menu di Natale da stampare sono una pratica soluzione per dare un tocco personale alla tavola natalizia. Renderete in questo modo davvero unica la presentazione dei piatti che avete in mente di offrire ai vostri ospiti durante il pranzo o la cena di Natale.

Potete stampare i menu di Natale gratis da scaricare e poi scriverli a mano, oppure potete compilarli con un programma di scrittura per poi stamparli in un momento successivo. Scorrete la pagina per scoprirli e scegliere il vostro preferito.

I migliori menu di Natale da stampare gratis

Sul cartoncino dei menu di Natale potete elencare e presentare i piatti che verranno serviti durante il tradizionale pranzo o cena di Natale. Divertitevi a creare le vostre liste di pietanze in modo originale usando questi modelli eleganti e divertenti.

Questo modello di menu natalizio da stampare è caratterizzato dai colori candidi delle palline bianco e dello sfondo, il tutto è illuminato da dettagli dorati e dalla cornice dentro cui scrivere la sequenza dei piatti che porterete in tavola.

Il menu stampabile con i fiocchi di neve è molto essenziale, e data la prevalenza delle tonalità chiare si abbina perfettamente a qualsiasi stile. Insomma, in qualunque modo voi abbiate intenzione di apparecchiare la tavola natalizia, questo menu sarà perfetto.

Con una cornice ovale e dei dettagli glitter dorati e sfumature in grigio, questo modello è particolarmente elegante e impreziosirà la vostra tavola natalizia.

Fiocchi di neve e disegni stilizzati caratterizzano questo menu di Natale da stampare gratis e da compilare a mano.

Elegante con lo sfondo dorato e i cristalli di neve, ecco un menu natalizio molto stiloso da scaricare.

Con l’agrifoglio che porta fortuna si va sul classico, potete compilare il menu a mano o con un qualsiasi programma di scrittura.

Un modello di menu di Natale di colore blu da completare con un testo di colore argento, ad esempio, è la soluzione perfetta per chi ama l’eleganza.

Infine questo con le campane e pacchetti dono disegnati è un modello divertente e colorato che è ideale per portare in tavola un menu di Natale allegro e brioso.

Tutti i modelli che vi abbiamo proposto sono personalizzabili a seconda del tipo di piatti che avete intenzione di preparare, e al proposito vi invitiamo a dare uno sguardo alle ricette del menu di Natale per scegliere tutta la varietà di portate da servire in tavola in base alle preferenze culinarie della famiglia e dei vostri invitati.

Per completare al meglio il menu di Natale da stampare potete includere anche indicazioni riguardanti i vari tipi di ingredienti che avete usato per le pietanze, così da facilitare la scelta dei piatti da parte degli invitati.