Non deve essere facile ricoprire la carica di first lady e nemmeno essere la moglie di un personaggio discusso come Donald Trump. Stiamo parlando della dura vita di Melania, terza moglie del 45esimo presidente degli Stati Uniti, classe 1970, modella slovena. Su di lei ormai circolano migliaia di gif divenute virali sulle sue espressioni del viso, che dicono molto di più delle parole. In molte, tante persone vogliono vederci la tristezza e l’inadeguatezza della first lady soprattutto quando è costretta dal protocollo a partecipare ad occasioni ufficiali.

Vediamo le principali espressioni di Melania Trump che in questi anni sono diventate virali.

Trump chiede a Melania di sorridere: ed è subito virale

Proprio ieri, 2 giugno 2020, Melania e Trump hanno partecipato a un evento alla Chiesa episcopale di San Giovanni mentre infuriavano le proteste in opposizione alla brutalità della polizia contro gli afroamericani, dopo la morte di George Floyd, e dove impazza l’hashtag #BlackLivesMattter.

Durante la visita, Trump sembra chiedere alla First Lady, Melania Trump, di sorridere ai fotografi: un timido e leggero sorriso (forzato!) ha fatto così capolino tra le sue labbra. Gli utenti del web sono subito impazziti e hanno notato rapidamente l’interazione imbarazzante tra la coppia, e questo fatto è diventato virale in pochissimo tempo. D’altronde, sfidiamo chiunque a sorridere in un momento così teso e per gli Stati Uniti, dove gli episodi di violenza e razzismo sono all’ordine del giorno.

Il mondo di Twitter non ha perso tempo, e in poche ore il finto sorriso di Melania è rimbalzato nel web, dando vita a divertenti meme:

Io al primo anno di università vs io al quinto anno di giurisprudenza #MELANIATRUMP pic.twitter.com/6lwtcR77sb — Francesca Balsamo (@frarhi) June 3, 2020

I meme su Melania Trump all’Inauguration Day

Melania Trump dal giorno in cui è diventata First Lady degli Stati Uniti è stata notata proprio per le sue espressioni che non lasciano spazio a dubbio alcuno. Ed ecco che sono nate le parodie, i meme sulle sue espressioni facciali fino ad arrivare alla creazione di una rete virtuale di solidarietà: Free Melania. Sono molti gli internauti ad essere stati colpiti dalle sue facce tristi: nelle prime cerimonie ufficiali infatti è sempre apparsa infelice, cupa, come se desiderasse di essere altrove, ma comunque non accanto al marito. In molti le avevano addirittura offerto aiuto. L’appeal è certamente diverso da quello di Michelle Obama!



Una delle immagini diventate iconiche, e che ha dato il via alla campagna di liberazione della first lady è di certo quello relativo all’Inauguration Day del 2017 in cui notiamo un evidente cambiamento nell’espressione di Melania Trump, la first lady in carica, dopo un gioco di sguardi scambiato con il marito: in un primo momento, Melania sorride felice, in un secondo invece la sua espressione diventa cupa, persino triste, come se stesse nascondendo qualche pensiero che non può permettersi di rivelare al marito.

Melania Trump in visita da Papa Francesco: il meme virale

Un altro momento dove il web è esploso, è stato senza dubbio l’incontro del Presidente Trump a Roma con Papa Francesco, nel 2017.

Poco prima, Melania Trump aveva fatto discutere per non aver indossato il velo in Arabia Saudita. In visita al Papa invece (come richiede il protocollo), lo ha indossato, insieme a un abito nero. In tanti hanno scherzato sul look della First Lady, come dimostrano questi meme apparsi su Twitter:

#Melania



Ma nooooooo…

Si vede subito che è una donna felice pic.twitter.com/HBC8RJVjJh — Santino Corvino ⭐⭐⭐⭐⭐ (@CorvinoSantino) June 3, 2020

Ivanka come Melania?

E a far concorrenza alla first lady arriverà anche la figlia del tycoon, Ivanka Trump? Anche sulle sue espressioni sembra che il web si stia dilettando. Virale è diventato lo sguardo ammirevole che ha lanciato al premier canadese Justin Trudeau: sembra che abbia apprezzato la bellezza e lo charme dell’ospite.