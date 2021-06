Meghan Markle, quando partorirà la seconda figlia?

Il principe Harry e Meghan Markle si preparano a diventare genitori per la seconda volta. Infatti, manca ormai pochissimo al grande giorno e fervono i preparativi per l’arrivo della piccola duchessa di Sussex. Il parto è previsto per inizio luglio, ma fonti vicine alla famiglie fanno trapelare che la seconda figlia potrebbe fare il suo ingresso in famiglia prima del previsto, forse già a fine giugno.

Meghan Markle incinta: ancora non si conosce il nome della nascitura

Le indiscrezioni non sono ancora state confermate dalla coppia, che ha voluto mantenere la gravidanza nel massimo riserbo e non ha ancora comunicato il nome della nascitura. Ebbene sì, ancora non ci è dato sapere come si chiamerà la piccola in arrivo, anche se il totonome è già partito e le ipotesi non mancano di certo. Il sesso della seconda figlia è stato invece rivelato pubblicamente nel corso della ormai celeberrima intervista da Oprah Winfrey, quando i duchi di Sussex hanno annunciato l’arrivo di una bambina.

Meghan vuole partorire nella sua casa di Montecito in California

Qualsiasi nome sceglieranno, una cosa è certa: la bambina sarà la prima della Famiglia Reale a nascere negli Stati Uniti. Ma non è tutto. Stando a quanto rivelato da una fonte vicina ai duchi di Sussex, Meghan Markle avrebbe intenzione di partorire in casa, nella sua proprietà di Montecito, in California.

Già due anni fa, quando Meghan Markle era in attesa di Archie, aveva iniziato a circolare la voce. Ma in quell’occasione la duchessa aveva dovuto rinunciare all’idea, su consiglio dei medici, e recarsi in ospedale, dove ha dato alla luce il piccolo Archie. Era il 6 luglio 2019. Che la sorte faccia nascere la seconda figlia di Harry e Meghan lo stesso giorno del fratello maggiore? D’altra parte, quando si parla dei duchi di Sussex, ormai non c’è nulla che possa sorprenderci!

