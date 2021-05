Meghan Markle non è soltanto una duchessa, ora è anche una scrittrice per bambini! Il suo primo libro, dal titolo “The Bench“, racconta della relazione tra padri e figli, un legame speciale, che Meghan, in attesa del secondo figlio, celebra in questo piccolo libricino per bambini arricchito dalle illustrazioni di Christian Robinson, vincitore del Caldecott Award.

Com’è nata l’idea di scrivere un libro per bambini

Ma com’è nata l’idea di scrivere un libro per bambini? Il racconto nasce in realtà da una poesia, un testo che Meghan ha scritto per il principe Harry, in occasione della festa del papà. Dalla poesia al libro il passo è stato breve e ora Meghan si prepara a presentare la sua prima opera da scrittrice, che uscirà nelle librerie l’8 giugno, pubblicata da Random House, nella collana Children’s Books. Non è ancora chiaro se e quando il libro verrà tradotto anche in italiano, ma siamo certe che sia solo questione di tempo prima che venga annunciata anche la traduzione italiana!

“Tutto è iniziato con una poesia che ho scritto per mio marito Harry in occasione della festa del papà, un mese dopo la nascita del nostro Archie“, racconta la duchessa di Sussex. Al suo fianco in questo progetto c’è il celebre illustratore Christian Robinson, che Meghan apprezza moltissimo: “Ha realizzato bellissime illustrazioni“. Ed è proprio in un’anteprima del libro che scorgiamo la figura di un militare stilizzato dai capelli rossi, che ricorda il principe Harry.

Il libro illustrato racconta il legame speciale tra padri e figli

“Acquarelli che catturano il calore, la gioia e il benessere della relazione tra padri e figli, di tutti i ceti sociali. Questa rappresentazione era particolarmente importante per me“, ha spiegato Meghan, che con suo padre ha invece un rapporto molto difficile, finito sotto i riflettori dal suo ingresso nella Royal Family.

“Io e Christian abbiamo lavorato sodo per riprodurre quel legame tramite una lente inclusiva“, ha aggiunto la duchessa, da sempre attenta al tema dell’inclusività, specialmente dopo le accuse di razzismo che ha rivolto alla famiglia di suo marito Harry.

Meghan Markle e il sogno di diventare scrittrice

Fonti vicine a Meghan affermano che desiderava da tempo scrivere libri per bambini e che spera di scrivere altri libri in futuro, se il suo debutto avrà successo. “Meghan ama scrivere ed è molto brava“, ha detto una fonte vicina alla duchessa. “Voleva prima provare a scrivere un libro per bambini, ma sogna anche di scrivere racconti per adulti “, svela la fonte.