Una nuova edizione della biografia del principe Harry e Meghan Markle, “Libertà“, uscirà quest’estate, svelando inediti retroscena della vita dei duchi di Sussex nel loro periodo londinese. Dopo le rilevazione scioccanti di Meghan durante l’intervista a Oprah Winfrey e le accuse di razzismo, c’è grande attesa per i nuovi capitoli della biografia in uscita. Mentre Harry e Meghan si preparano a raccontare al mondo la loro verità, si respira un’atmosfera tesa a Buckingham Palace, lacerata prima dalle tensioni con Harry e poi dal lutto per Filippo.

Libertà, in arrivo la nuova edizione della biografia di Harry e Meghan

La prima edizione della biografia, scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand, è stata pubblicata l’11 agosto dello scorso anno, dipingendo un quadro lusinghiero di Harry e Meghan, dal loro incontro nel 2016 alla loro partenza dal Regno Unito all’inizio del 2020.

Ma, dopo la clamorosa intervista da Oprah Winfrey, la biografia dei duchi sarà arricchiti con nuovi capitoli, che racconteranno dettagli ed episodi mai svelati: e la protagonista non potrà che essere lei, Meghan Markle!

La nuova edizione di “Libertà“, che dovrebbe raccontare la nuova vita dei duchi in California e la decisione della Regina di privarli dei loro incarichi reali, inclusi i ruoli militari di Harry, sarà in vendita dal 5 agosto 2021 nei paesi anglofoni. Mentre ancora non è nota la data di pubblicazione in Italia.

Harry e William mai così lontani, nonostante il primo incontro

Si sperava che Harry e William avrebbero iniziato a riallacciare i rapporti dopo il funerale del Duca di Edimburgo. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, la notizia di una nuova edizione della biografia non avrebbe fatto altro che aggravare la tensione tra i due fratelli, un tempo così legati. E’ innegabile che l’intervista da Oprah abbia fatto deflagrare una bomba all’interno della Famiglia Reale e che la maggior parte di loro sia ancora scioccata. “Il libro non aiuterà“, ha spiegato una fonte vicina a Palazzo.

Cosa ha rivelato Oprah Winfrey sull’intervista con Harry e Meghan

In un’intervista, anche Oprah Winfrey ha rivelato di essere rimasta lei stessa sorpresa dall’onestà dimostrata dalla duchessa. “Non avevo idea dell’impatto che l’intervista avrebbe avuto e continua ad avere“, ha detto la presentatrice americana. Oprah ha anche rivelato di non aver incontrato i duchi di Sussex prima dell’intervista, ma di aver scambiato con loro una serie di sms per assicurarsi che fossero sulla stessa linea. “Ogni volta che lavoro a un’intervista significativa, prima ne parlo sempre con l’intervistato“, ha spiegato Oprah. Ma quello che volevano comunicare i Sussex era semplice: “Loro volevano raccontare la loro storia nel modo più veritiero possibile“.