Meghan Markle, quel "vecchio amore" che torna lontano dai Royal...

Meghan Markle è tornata alla sua vita di sempre e alla sua “vecchia abitudine” dopo l’addio alle rigide regole del protocollo Royal (e al curioso soprannome datole dal suocero)… Se provate a immaginare quale sia, forse siete sulla cattiva strada…

Meghan Markle rispolvera il suo vecchio “amore” dopo il ritorno in America

Foto Shutterstock | Alan Fraser Images

Lontano dalle rigidissime regole di Buckingham Palace, Harry e Meghan sembrano rinati. Non solo in fatto di apparizioni pubbliche – dove si mostrano sempre più complici e vicini in barba ai protocolli che li tenevano a “distanza” perché bandita ogni effusione -, ma anche in fatto di vita quotidiana dietro le quinte della fama.

La coppia ama mangiare al fast food (il panino preferito dal principe costa appena 5 dollari!), e in una recente intervista la duchessa di Sussex ha rivelato di essere tornata al “vecchio amore” dopo aver detto addio al Regno Unito e ai Royal.

Niente a che fare con i sentimenti. Meghan ha raccontato di aver ripreso un’abitudine che aveva abbandonato quando era in Inghilterra: bere caffè. Proprio così: la duchessa ha spiegato di aver ripreso il “rito” in compagnia degli amici, tornata alla vita di sempre come quando lavorava sul set di Suits… Nel Regno Unito non ne avrebbe consumato affatto, semplicemente perché non aveva occasioni per farlo! Insomma, dopo la rivelazione sul suo segreto italiano in cucina, questa proprio ci mancava…