Megan Fox ha detto sì! La splendida modella ha accettato la proposta di matrimonio (da favola) del suo compagno Machine Gun Kelly, e abbiamo il video che mostra il momento più romantico della loro love story! E guardate che anello…

Proposta di matrimonio da sogno per Megan Fox: il video

Megan Fox si sposa! Finalmente è arrivata la proposta di nozze che tutte abbiamo sempre sognato, e Machine Gun Kelly ha colpito nel segno con una sorpresa super romantica per la sua amata.

Dichiarazione d’amore in ginocchio sotto un albero, lo stesso luogo in cui si sono incontrati e innamorati perdutamente nel 2020… Il video pubblicato su Instagram è una favola, guardare per credere!

“Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero (…). In qualche modo un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che la seguirà, ho detto di sì… e poi ci siamo bevuti il ​​sangue a vicenda“.

Queste le parole che Megan Fox ha affidato al post social per annunciare al mondo di aver accettato di sposare il compagno. Non ci resta che aspettare il grande giorno…

Sul suo Instagram, il musicista ha mostrato da vicino l’anello favoloso regalato a Megan: “L’ho progettato con Stephen Webster per essere due: lo smeraldo (la sua pietra natale) e il diamante (la mia pietra natale) incastonati su due fasce magnetiche di spine che si uniscono come due metà della stessa anima a formare il cuore oscuro che è il nostro amore“.

Megan Fox è stata sposata con l’attore Brian Austin Green per circa 10 anni e hanno avuto tre figli. Anche Machine Gun Kelly è papà, avendo avuto una figlia da una precedente relazione con Emma Cannon.