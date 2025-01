Mediaset ha deciso: stop al programma di Maria De Filippi, cambia tutto

Rivoluzione in atto nella programmazione Mediaset delle prossime settimane: perché sarà interrotta la messa in onda del programma targato Maria De Filippi.

È tempo di novità nei palinsesti Mediaset delle prossime settimane. In particolare, febbraio sarà un mese all’insegna dei cambiamenti, soprattutto in ragione del finale imminente di Endless Love. La soap opera turca si avvia alla conclusione, che, stando alle ultime indiscrezioni, è prevista per la settimana compresa tra il 3 e l’8 febbraio. Per questo motivo, Mediaset dovrà correre ai ripari.

La rete avrebbe già pensato di sostituire la serie dedicata alla storia di Nihan e Kemal con un’altra soap, già lanciata sul piccolo schermo ma in un’altra fascia oraria. L’idea è quella di trasferire Tradimento dalla prima serata della domenica alla fascia del daytime feriale di Canale 5. I cambiamenti, però, potrebbero non terminare qui e, a sorpresa, riguarderanno anche un amatissimo programma di Maria De Filippi, che si fermerà.

La trasmissione di Maria De Filippi si ferma a febbraio: il motivo della scelta Mediaset

Anche nel 2025, Maria De Filippi si conferma campionessa di ascolti. Da Uomini e Donne ad Amici, le trasmissioni ideate e condotte da Maria rappresentano una garanzia di successo per la rete, che da anni affida a lei la prima serata più importante della settimana, quella del sabato. Dallo scorso 11 gennaio, su Canale 5 è partita la nuova (già seguitissima) edizione di C’è posta per te, ma proprio il programma dedicato ai rapporti interrotti potrebbe subire presto uno stop.

Stando alle ultime indiscrezioni, riportata anche da Blastingnews.it, Mediaset ha deciso di mettere in pausa la messa in onda di C’è posta per te durante la settimana del Festival di Sanremo, in scena su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio. Maria De Filippi non sfiderà Carlo Conti nel gran finale della kermesse canora, ma si fermerà per una settimana, tornando regolarmente in onda il sabato successivo.

Sabato 15 febbraio 2025, quindi, non sarà prevista alcuno appuntamento col people show di Canale 5, che riprenderà dal 22 febbraio, contro una nuova puntata di Ora o mai più, il programma musicale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Una sfida che, al momento, è stata vinta ampiamente dalla trasmissione di Maria De Filippi, che è andata oltre il 30% di share in entrambe le puntate già trasmesse.

Un format rimasto invariato, quello di C’è posta per te, che regala emozioni forti e spunti di riflessone ai telespettatori. Dalle sorprese con gli ospiti, alle storie di matrimoni interrotti, fino ai genitori che provano a ricucire il rapporto con i figli. Un mix che si riconferma vincente, anche dopo 25 anni.