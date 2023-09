McDonald’s, Upcycle for Good l’iniziativa green del colosso americano: rimanere in linea è ancora più semplice

McDonald’s ha proposto una nuova iniziativa che si sta diffondendo rapidamente per un mondo più green e salutare.

Il fast food per eccellenza ha scelto di supportare gli utenti che scelgono di mangiare all’interno delle proprie strutture fornendo loro qualcosa che non solo permetta di avere un servizio pratico, ovvero la possibilità di ricaricare il cellulare in loco, ma anche di usufruire di un toccasana per la salute.

Sembra quasi una contraddizione, hamburger e patatine e salute, tuttavia la questione funziona eccome. I video sono diventati virali in poco tempo e hanno fatto il giro del mondo.

L’iniziativa di McDonald’s che sta spopolando nel mondo

La catena più famosa al mondo infatti ha pensato di “costringere” i clienti a pedalare per poter generare energia e quindi ricaricare lo smartphone oppure altri prodotti. Quindi al posto delle sedie, in alcuni store della Cina, ha inserito proprio le cyclette che sono collegate a un sistema di produzione di energia verde.

Non solo quindi si evitano gli sprechi con l’uso di una produzione energetica viva sul posto ma soprattutto si stimolano i clienti a fare un po’ di attività che fa sempre molto bene. Secondo alcuni è un’iniziativa fitness quindi per promuovere lo sport, secondo altri per l’energia green, Upcycle for Good vuole essere un punto di arrivo proprio per entrambe le questioni, oggi più importanti che mai.

Questo progetto è molto più ampio e porterà in tutto il mondo l’installazione di dispositivi che permettono alle persone di vivere meglio, per quanto possibile. Quindi junk food sì ma con piccole variazioni. La bici in questione è solo il principio, nel tempo l’azienda ha scelto anche di usare materiali riciclati al posto di quelli classici, di eliminare laddove possibile l’uso di cannucce e posate che ora vanno richieste appositamente e non sono direttamente fornite quando si fa un ordine a casa. Tutto per poter migliorare le condizioni di vita ed effettivamente, stando all’utilizzo e al boom che queste hanno avuto, sicuramente i dati lasciano ben sperare.

Spesso queste attività sono oggetto di profonde critiche, il cibo da fast food è ritenuto pessimo e pericoloso per la salute, con molte fritture, alimenti non genuini e ovviamente un apporto calorico pari a quello del consumo di un’intera giornata. Anche per questo motivo, in vista di principi che guardano sempre più alla salute, allo sport, al benessere, McDonald’s ha scelto di prendere provvedimenti seri che stanno già funzionando e sono un contributo valido e pratico.