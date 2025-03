Perché il tè verde potrebbe diventare l’ingrediente principale della tua beauty routine

Una beauty routine che ti permette di contrastare i radicali liberi e prevenire l’invecchiamento precoce, è sempre più virale la matcha skincare, la routine di bellezza per combattere i segni dell’età che avanza.

Cos’è la matcha skincare e perché è sempre più diffusa? Ecco perché potrebbe interessare anche te il beauty trend del momento!

Matcha skincare, perché è il beauty trend del momento

Originario della Cina imperiale, il tè verde, conosciuto anche con il nome tè matcha, è una bevanda molto pregiata ricca di antiossidanti.

Il tè verde matcha, infatti, è conosciutissimo per gli innumerevoli benefici per la salute, oltre ad essere un ottimo sostituto del caffè in quanto energizzante e ricco di caffeina.

Poiché è ricco di antiossidanti, che aiutano a contrastare i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento della pelle, il matcha è diventato l’ingrediente principale di tantissimi prodotti beauty, e da qui nasce proprio la matcha skincare.

Sui social, specialmente su Tik Tok, è diventato un vero e proprio trend: sono tante le beauty addicted che hanno deciso di inserire nella loro routine di bellezza prodotti a base di matcha, ritenuti incredibili per la cura della cute.

Sono tantissimi i brand e le aziende specializzate nel settore beauty che hanno deciso di seguire questa strada, tanto da realizzare delle linee beauty concentrate proprio sul tè verde.

Da Sephora, sia nei negozi fisici che online, è possibile provare la Matcha mask, la maschera gel lenitivi con estratto di tè matcha consigliata per idratare e rigenerare la pelle e renderla, quindi, anche più luminosa.

Su Notino, invece, trovi la Super Matcha Pore clean clay mask, la maschera con matcha che aiuta a pulire la pelle e a renderla anche meno grassa grazie all’argilla presente nella formulazione del prodotto.

E per un trattamento viso più profondo? Da Douglas trovi la crema viso ultra rassodante con infuso di tè matcha bio, la Matcha Tea Ultra Firming Cream di Teaology. Un prodotto da inserire anche nella beauty routine notturna, così da ottenere dei benefici a lungo termine!

In questo prodotto il tè matcha è stato abbinato a un complesso attivo di 9 ingredienti botanici, tra cui estratto di mela, estratto di lenticchia e olio di marula. Non solo per il viso, il matcha potrebbe rivelarsi molto utile anche per la cura dei capelli.