Il massimalismo non è morto: com’è il look di chi ama osare

Less is more è la filosofia che sta spopolando nella moda, ma è davvero così per tutti? Lo stile massimalista sembrerebbe non voler mollare la presa, ed eccolo nuovamente protagonista della bella stagione. Colori vivaci, mix di tessuti e stampe appariscenti, il massimalismo non è morto e le guru della moda ce lo dimostrano con i loro magnifici outfit.

Origini del trend

Quali sono le origini di questo look decisamente poco sobrio dal carattere deciso ed egocentrico? Nasce proprio in Giapponese, ispirandosi allo stile Harajuku, conosciuto per la sua street style colorata ed eccentrica. Se non ne avete mai sentito parlare vi suggeriamo di continuare a leggere per approfondire un po’ di più l’argomento!

In questa zona, Harajuku, i protagonisti della moda sono i cosplay, ovvero coloro che indossano un costume che rappresenta un personaggio di fumetti, cartoni, film e così via. Insieme ai cosplay protagonisti dello street style sono l’abbigliamento vintage e le boutique di lusso con le loro proposte eccentriche e look sbalorditivi.

Di seguito una foto trovata su uno dei profili Instagram più seguiti riguardo lo street style di Harajuku. Il colore di certo non manca…

Lo stile massimalista è di tendenza

Abbiamo parlato del quiet luxury come una tendenza sempre più diffusa nel mondo della moda, ma non possiamo non spendere due parole anche su un’altra tendenza della primavera estate che riguarda specialmente chi ama osare: il massimalismo.

Una delle esponenti di questo tipo di stile che ha suscitato molto scalpore negli anni passati è la cantante Gwen Stefani. La celebrità in passato ha sfoggiato look con make up marcato e abbigliamento colorato e lontano dalla moda minimal, elegante e raffinata.

Ad oggi una delle celebrità che possiamo definire una vera portabandiera del massimalismo è senza ombra di dubbio Lady Gaga. L’artista riesce a sfoggiare look eccentrici sempre con eleganza e carattere.

Tutte noi ci siamo imbattute in foto o video su Instagram dove influencer e celebrità di tutto il mondo almeno una volta nella loro vita, specialmente in occasioni importanti come un red carpet, hanno deciso di sfoggiare uno stile fuori dal comune.

La tendenza moda dell’ultimo periodo che riguarda il massimalismo ha iniziato a circolare specialmente grazie ad uno dei social network più seguito dai giovani: TikTok. Ed ecco che quindi possiamo affermare come questo tipo di stile stia prendendo sempre più piede grazie ai ragazzi e le ragazze.

La generazione Z ha deciso di seguire questa moda e sfoggiare look coloratissimi nei loro video pubblicati sul web. Dobbiamo ammettere però che l’onda del massimalismo è riuscita a catturare l’attenzione anche dei millenials.

Il look in stile massimalista

Se siete poco amanti dello stile minimal oppure siete alla ricerca di look eccentrici da sfoggiare in occasioni importanti per dare un nuovo carattere al vostro guardaroba, lasciatevi ispirare dai nostri consigli di stile per seguire la tendenza che si oppone al minimalismo!

Quindi mettete da parte t-shirt bianche, pantaloni a sigaretta e cardigan dai colori neutri, e lasciate spazio a colori sgargianti, accessori stravaganti e tutto ciò che è maxi.

Optate per colori accesi come il rosa shocking, blu elettrico e il verde in tutte le sue sfumature. Abbinate diverse fantasie tra di loro, personalizzate il vostro look da stile massimalista come più vi piace e azzardate fin dove volete! Non ci sono regole, osate con gli abbinamenti e provate vari contrasti, l’importante è trovare un outfit che vi permetta di sentirvi a vostro agio.

La creatività e l’originalità sono i due ingredienti principali per ottenere un total look da sfoggiare con stile!

Una volta scelto l’abbigliamento, lasciatevi ispirare dai make up stravaganti per non passare inosservate!