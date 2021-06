Un massaggio al viso per eliminare lo stress da tutto il corpo. È sempre più diffusa la riflessologia soprattutto nel Regno Unito, che ha scoperto questa tecnica per ritrovare benessere ed equilibrio. Sono oltre 35 mila gli inglesi che esercitano la pratica di rilassamento basate sulle indicazioni dell’antica medicina cinese. Ogni punto della faccia, così come per i piedi, corrisponde a un punto del nostro fisico ed una zona è talmente ricca di nervi e vasi sanguigni che premendo si va a influenzare le aree dolenti o più tese. Si chiama anche digitopressione. Scopriamo di più sulla riflessologia al viso, quali sono i benefici e come eseguire il massaggio con il fai da te!

Riflessologia facciale: i benefici

Nikke Ariff, un riflessologo che opera a Londra, ha raccontato: “Il cervello è la cabina di regia del corpo e il viso è la zone più vicina”. Il metodo prevede la stimolazione negli stessi punti di intervento dell’agopuntura, ma al posto degli spilli si usano le punte delle dita, esercitando una lieve torsione del polso. Non è un trattamento invasivo o doloroso, anzi. Per capire meglio le radici di questa pratica dobbiamo sapere che la medicina cinese identifica attraverso il corpo 12 meridiani attraverso i quali, secondo antiche credenze, dovrebbe fluire l’energia. Utilizzare la digitopressione significa alleviare la tensione in quelle aree, che causano alcuni sintomi (dal dolore all’insonnia) identificati come squilibri di energia. Per esempio alcuni studi sulla sindrome da intestino irritabile hanno verificato la possibilità di una maggiore motilità intestinale. Inoltre, togliere stress e tensione significa anche rendere la pelle più bella, luminosa e distendere le rughe.

Foto Shutterstock | dityazemli

Massaggio riflessologia al viso

Come effettuare un massaggio fai da te al viso? È fondamentale avere costanza per ottenere dei risultati, quindi ogni mattina eseguite i passaggi per rigenerare l’organismo e affrontare al meglio la giornata.

Riscaldate le mani, dopodiché con i polpastrelli del dito medio effettuate una leggera pressione a partire dalla punta del naso fino all’attaccatura dei capelli. Continuate massaggiando con movimenti circolari dal mento alla fronte, per poi massaggiare orizzontalmente la parte alta del viso. Non dimenticate il cuoio capelluto, potete massaggiarlo dall’altro verso il basso partendo dalla fronte fino ad arrivare alla nuca. Sul web, inoltre, trovate tanti video-tutorial che vi spiegano passo dopo passo come effettuare un massaggio.