Maschera idratante per capelli fai-da-te: la ricetta per capelli rovinati, secchi e crespi

Gli ingredienti naturali più semplici possono essere utilizzati per preparare una maschera idratante per capelli fai-da-te.

Non è raro essere in cerca di maschere per capelli rovinati fai-da-te semplici da preparare in casa. Chi soffre, infatti, di capelli secchi e crespi potrebbe sentirne la necessità. A pesare sulla salute dei capelli sono fattori come lo stress, l’inquinamento, i raggi solari e i lavaggi frequenti, ma anche i trattamenti chimici a cui sottoponiamo la chioma, l’uso di piastra e phon o eventuali carenze di vitamine.

Per fortuna, anche se non esiste una maschera che possa far sparire tutto come per magia è, però, vero che è possibile utilizzare una ricetta per preparare una maschera idratante per capelli fai-da-te. Scopriamo di più insieme, così da evitare l’uso di sostanze chimiche a favore di ingredienti naturali.

Migliore maschera per capelli secchi e crespi fai-da-te: con olio di oliva

Se vi state chiedendo quale sia la migliore maschera per capelli secchi e crespi fai-da-te, sappiate che quella all’olio di oliva è un’ottima scelta. L’olio di oliva è, infatti, una sorta di balsamo naturale che va benissimo sia per capelli lisci che per capelli ricci.

Per preparare una maschera per capelli secchi fatta in casa, mescolate un cucchiaio di olio d’oliva e due cucchiai di zucchero di canna, applicando la maschera sulla chioma e lasciando poi riposare l’impacco per venti minuti circa prima di poter risciacquare. Zucchero di canna e olio di oliva aiutano a eliminare le cellule morte dal cuoio capelluto.

Maschera per capelli fai-da-te anticaduta all’olio di cocco e avocado

Tra le maschere per capelli rovinati fai-da-te semplici a cui poter ricorrere, ce n’è una anticaduta che può essere messa a punto con l’olio di cocco. Questo è, infatti, in grado di nutrire i capelli, idratare, riparare e donare lucentezza. Vanta ottime proprietà idratanti e nutrienti, che gli permettono di penetrare a fondo riparando eventuali danni alla struttura del capello.

Per preparare la maschera, riscaldate l’olio di cocco applicandolo sui capelli asciutti. Aiutatevi con un pettine e fate riposare l’impacco per circa mezz’ora, prima di risciacquare. In alternativa, potreste indossare una cuffia e fare riposare il tutto per una notte. Otterrete anche un ottimo profumo al cocco. Si può ricorrere a queste maschere una volta a settimana.

Infine, potreste provare una maschera all’avocado che protegge, idrata e dona lucentezza. Schiacciate la polpa del frutto maturo, mescolandola a due cucchiai di miele per poi applicare il composto ai capelli umidi. Massaggiate e lasciate agire per mezz’ora per, poi, risciacquare.