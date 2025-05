Nel beauty case hai trovato il mascara secco anche se lo hai usato pochissimo, ecco perché accade e come evitarlo

Nel caso in cui notiate spesso che il vostro mascara diventa secco potete provare questi trucchi per prevenire o risolvere il problema, basta poco per avere un cosmetico sempre fluido e pronto da usare.

Capita più spesso di quanto si possa pensare, si acquista un prodotto cosmetico come il mascara e dopo poco tempo si scopre che è diventato secco, quindi non più utilizzabile ma dopo aver imparato perché accade sarà più facile mettere in atto delle strategie per evitare di doverlo buttare.

Sprecare inutilmente i soldi non piace a nessuno, ecco perché acquistare un mascara per poi rischiare che vada a finire nella pattumiera senza averlo usato nemmeno tanto può dar fastidio. D’altronde si tratta di un tipo di cosmetico che non si usa proprio tutti i giorni, a differenza di una crema per il viso, ad esempio.

Di seguito scoprirete non solo come evitare che il mascara si secchi, ma anche come farlo tornare perfettamente fluido.

Qual è il motivo per cui il mascara diventa secco e come evitare questo inconveniente

Per dirla tutta non c’è solo un motivo per il quale il mascara diventa secco anche se si usa molto poco perché le cause di questo fenomeno possono essere diverse. Dovete prima di tutto considerare che questo prodotto cosmetico è composto da più ingredienti, tra i quali troviamo oli, pigmenti e solventi. In special modo questi ultimi possono evaporare nel caso in cui il contenitore non sia a chiusura ermetica.

Un altro motivo che porta alla sgradevole consistenza grumosa è la cattiva conservazione. Può capitare che il mascara sia poggiato in posti non ideali, come ad esempio vicino a una fonte di calore come il termosifone, che durante la stagione invernale resta acceso per diverse ore al giorno. Quindi anche se si usa poco ma lo si espone a temperature elevate o a sbalzi termici, il prodotto può surriscaldarsi e andare incontro a seccatura.

Va precisato che anche l’esposizione alla luce del sole può causare una compromissione della sua miscela, quindi per evitare il problema ricordatevi di non tenerlo in luoghi troppo caldi o alla luce solare diretta.

Anche aprire e chiudere di continuo il flacone provoca una accelerazione del processo di evaporazione degli ingredienti, bisogna tenerlo sempre a mente. Infine anche se acquistate dei mascara di tendenza c’è sempre il pericolo che si possano rovinare, soprattutto se hanno formulazione delicate, sebbene di alta qualità.

Per prevenire il problema dovete mantenere il mascara in luogo fresco e asciutto, chiudere sempre il flacone in modo appropriato, eventualmente anche inserendolo in un sacchetto di plastica per evitare che entri in contatto con l’aria. E poi ricordatevi questo piccolo trucco, se avete un mascara secco che volete far tornare fluido e usabile potete aggiungere qualche goccia di collirio (non scaduto) oppure di soluzione salina che si usa per la manutenzione delle lenti a contatto.