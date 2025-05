5 mascara da mettere nel beauty case per questa primavera estate

Per un trucco impeccabile la scelta del mascara è importante, ma quali sono i prodotti di tendenza per la primavera estate 2025? Questi sono i mascara che vorrai avere sempre con te nel tuo beauty case.

Con l’arrivo della calda stagione, e quindi delle alte temperature, è importante scegliere prodotti che siano resistenti al sudore. Ritrovarsi con il mascara colato, infatti, è un problema abbastanza comune durante i mesi caldi; per questo motivo potrebbe tornare utile acquistare un mascara di tendenza per questo 2025 e andare sul sicuro!

Scopri quali sono i mascara da mettere subito nel carrello.

Mascara di tendenza per la primavera estate 2025

In base al risultato che si desidera ottenere potresti optare per mascara differenti. Gli scovolini giocano un ruolo fondamentale, quindi scegli il prodotto anche in base al suo scovolino.

Se non sai come scegliere, non perdere la nostra guida su come scegliere il mascara e il suo scovolino!

Lash Paradise Big Deal di L’Oréal Paris

Per ciglia più nere e intense questo è il mascara perfetto per la primavera estate 2025. Le allunga otticamente e dona alle ciglia più volume, in pochissime passate risulteranno molto più folte. Perfetto, quindi, per ottenere uno sguardo profondo.

Overvolume Diorshow di Dior

Definisce ciglia dopo ciglia, questo è il mascara ad alta pigmentazione che permette di ottenere uno sguardo magnetico in una sola passata. Inoltre, dona alle ciglia forza e resistenza.

Everfull Hi-Definition Mascara Dolce & Gabbana

Il prodotto sembrerebbe offrire ben 36 ore di volume e lunghezza: il mascara waterproof di Dolce & Gabbana resiste al sudore, alle lacrime e all’acqua! Le setole corte dello scovolino permettono di pettinare e separare le ciglia dalla radire, ottenendo così un effetto ciglia lunghe e voluminose senza grumi.

Collection Size Up Volumizzante Sephora

Se non lo hai mai fatto prima, per questa primavera estate ti consigliamo di provare i prodotti make-up di Sephora! Il prodotto Size Up Volume Extra Immediato è uno dei più amati dalle make up addicted.

Mac Stack

Anche se non rientra tra i mascara più economici, questo è un prodotto da provare almeno una volta nella vita. Dona profondità allo sguardo e accentua al massimo le sopracciglia, lo scovolino preciso allunga e dona volume anche alle sopracciglia più sottili!