Martina e Ciro si raccontano a Verissimo ma un dettaglio non sfugge (e non convince): web scatenato

Il pubblico l’ha vista in onda pochi giorni fa, ma sono già trascorse più di due settimane dalla scelta di Martina De Ioannon. Dopo mesi di forte indecisione, la tronista romana ha deciso di iniziare una storia a telecamere spente con Ciro Solimeno e i due ex di Uomini e Donne, oggi, formano una coppia a tutti gli effetti. A raccontare i primi giorni insieme sono stati proprio loro, nello studio di Verissimo.

Ospiti di Silvia Toffanin, i due hanno condiviso le sensazioni dei primi giorni insieme, trascorsi tra Torre Annunziata, paese di origine di lui, e Roma, dove vive a lavora lei. Una storia iniziata col botto, con tanto di anello consegnato dal corteggiatore scelto alla sua nuova fidanzata, ma c’è un “ma”. Nel corso dell’intervista, qualcosa non ha convinto il pubblico da casa, che non ha perso tempo a commentare i profili social di Verissimo. Un dettaglio su tutti ha catturato l’attenzione dei telespettatori.

Verissimo, Martina parla del suo rapporto con Ciro a non convince il pubblico: “Fredda e distaccata”

Martina e Ciro sono la nuova coppia di Uomini e Donne, ma, nonostante il forte feeling, vietato correre. È quello che ha sottolineato l’ex tronista, frenando sulla questione ‘convivenza’ e chiarendo di volersi prendere il suo tempo per capire tante cose e non commettere gli errori del passato. Un atteggiamento, quello della De Ioannon, che ha insospettito non poco il pubblico: in molti hanno sottolineato la sua freddezza, nel corso dell’intervista.

I social di Verissimo sono stati letteralmente presi d’assalto dai telespettatori, che hanno sottolineato come i dubbi di Martina siano un po’ troppi, soprattutto nella fase iniziale della relazione. Dal suo canto, Martina ha spiegato di essere consapevole del fatto che lei e Ciro si trovano in due momenti della vita completamente diversi e di essere spaventata per questo motivo.

“Io ho un lavoro affermato, un’attività di famiglia, abito da sola ormai, ho fatto determinate esperienze, diciamo che non devo formarmi. Lui viene da un altro tipo di situazione e questo mi spaventa. Anche se lui decidesse di venire a vivere a Roma, non è che da un giorno all’altro ti costruisci una vita in un’altra città. Questo mi spaventa, lo ammetto”, sono state le parole dell’ex tronista.

E, tra i commenti, c’è anche chi ha notato una particolare emozione negli occhi di Martina durante la parentesi dedicata a Gianmarco Steri, il corteggiatore non scelto, oggi nuovo tronista della trasmissione di Maria De Filippi.