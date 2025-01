Manicure scura: i colori di tendenza più fashion da non lasciarsi sfuggire

La manicure scura è una delle più chic che si possano provare. Amata dalle appassionate di bellezza – che non possono farne a meno – ha un fascino intramontabile. I colori scuri sono particolarmente adatti all’inverno: le nuance intense e avvolgenti riescono a conferire un tocco di eleganza a qualunque look, soprattutto in questo periodo dell’anno.

Dal nero senza tempo a tonalità più audaci come il bordeaux, scopriamo di più sulla manicure scura e su quali sono i colori di tendenza più fashion da non lasciarsi sfuggire.

Unghie scure: bordeaux, rosa antico e verde bosco, le nuance per una manicure audace

Le unghie scure sono l’ideale per affrontare i freddi mesi dell’inverno. Si tratta, infatti, di colori ben diversi da quelli pastello per delle unghie estive. Le nuance disponibili sono, ad ogni modo, infinite e in grado di valorizzare la bellezza di chi le sfoggia. Il bordeaux è, ad esempio, una variante del rosso, in grado di donare profondità e anche raffinatezza. Si tratta di un colore perfetto per vari tipi di carnagione, sia chiara che scura.

Elegantissimo, il rosa antico è particolarmente amato dalle donne. Esistono smalti che riescono a rendere le mani chic e luminose, valorizzandone il colorito. Molto bello anche il verde bosco, una nuance intensa per una manicure originale e sofisticata.

Blu notte e viola scuro, i colori di tendenza in inverno

Ci sono anche colori come il blu notte e il viola scuro, che rappresentano delle tonalità perfette per una manicure scura in inverno. Il primo ci ricorda, per l’appunto, il cielo notturno, rappresentando una buona alternativa – ad esempio – a un colore veramente dark come il nero. Il viola scuro è, senza alcun dubbio, intrigante e di classe e in grado di creare un contrasto anche con un incarnato chiaro.

Ma a chi stanno bene le unghie scure? Stanno bene davvero a tutte, quindi via libera al gusto personale e alla creatività. Ovviamente, in base al colore scelto, andrà poi deciso l’outfit. Ad ogni modo – come detto – una manicure scura è tra le più apprezzate sia per la stagione autunnale che per quella invernale, proprio per i colori caldi e avvolgenti che la caratterizzano. Scoprite di più anche sulle unghie viola e le idee più glamour da copiare per la ricostruzione unghie.