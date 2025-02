Non riesci a dimagrire? Il problema potrebbe non essere la dieta, ma questa cosa insospettabile!

Perché mangiare velocemente non fa perdere peso? Ecco cosa devi sapere a riguardo prima di iniziare una dieta dimagrante!

Avere un buon piano alimentare è importante per la salute: è fondamentale mettere in tavola piatti di qualità, ben equilibrati e sostanziosi. Se al momento non riesci a perdere peso, perché questo è il tuo obiettivo principale, probabilmente c’è un errore che stai commettendo durante i pasti.

Se sei una di quelle persone che spesso durante la pausa pranzo va di corsa e mangia molto velocemente, dovresti assolutamente rivedere questa cattiva abitudine per il bene dell’organismo. Di quale errore si tratta? Te lo spiegano gli esperti del settore!

Se non riesci a dimagrire, stai commettendo questo errore

Prima di procedere con una dieta dimagrante è importante sentire il parere di un medico nutrizionista dietologo, quindi non prendere iniziative fai da te perché potresti andare incontro a delle problematiche. Perché mangiare velocemente è un errore da non commettere?

Detto ciò, bisogna capire come mai, nonostante il piano alimentare sia ben strutturato, il tuo peso non scende. Sicuramente la domanda andrebbe rivolta al dietologo che sta seguendo la situazione, nel frattempo però potresti provare a cambiare delle piccole abitudini in cucina.

Un errore molto comune è quello di mangiare in fretta e quindi troppo velocemente, una cattiva masticazione comporta delle contro indicazioni. Una tra queste sembrerebbe riguardare proprio la perdita di peso, per il semplice fatto che mangiare in maniera rapida, quindi di fretta, aumenterebbe il rischio di disturbi metabolici.

Sono molti gli effetti negativi sula digestione, inoltre con l’andare del tempo potrebbero anche iniziare a comparire dei disturbi gastrici non di poco conto.

Infatti, secondo uno studio pubblicato sul Korean Journal of Family Medicine consumare i pasti velocemente, più precisamente in un tempo inferiore a 5 minuti, aumenta di 1,7 volte la probabilità di avere la gastrite erosiva. Sarebbe preferibile consumare un pasto in un tempo uguale o superiore a 15 minuti.

Inoltre, un medico della divisione di Gastroenterologia ed Epatologia della Mayo Clinic di Rochester degli Stati Uniti d’America ha precisato che il senso di sazietà viene raggiunto difficilmente quando il cibo viene ingerito in maniera troppo veloce.

Di conseguenza, prima di raggiungere un completo senso di sazietà, il soggetto interessato potrebbe sentire il bisogno di continuare a mangiare a lungo.

Come mangiare? Prenditi almeno 15 – 20 minuti per consumare il tuo pasto. Mastica con tranquillità ogni boccone ed evita di parlare durante i pasti, altrimenti rischi di ingerire troppa aria. Con queste piccole accortezze vedrai che riuscirai a perdere peso e a rimetterti in forma nel giro di poco!