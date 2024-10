Gastrite, 3 primi piatti da mangiare per evitare di stare male

L’infiammazione dello stomaco sempre più comune è la gastrite. Per poter diagnosticare il problema e iniziare a seguire una cura ben specifica è fondamentale rivolgersi ad un professionista quanto prima. Spesso, infatti, in una gastrite può compromettere l’intestino e di conseguenza dare forma ad una fastidiosa e dolorosa gastroenterite.

La gastrite spesso può essere causata da un’alimentazione scorretta per nulla equilibrata, lo stile di vita quindi gioca un ruolo fondamentale per la salute dello stomaco. Quali sono i primi piatti da mangiare nei momenti in cui la gastrite sembra manifestarsi in maniera più intensa?

Ecco alcune idee da cui prendere spunto per il proprio piano alimentare, anche se lo step più importante è sentire il parere di un medico e valutare insieme a lui un’alimentazione da seguire in base alle proprie esigenze.

Gastrite, 3 piatti da mangiare e cosa sarebbe meglio evitare

Per poter affrontare la gastrite bisogna rivedere la propria alimentazione e soprattutto iniziare ad evitare determinati alimenti. Ecco i primi piatti da portare in tavola senza problemi!

Innanzitutto è fondamentale bere quanto più possibile, evita ovviamente tutte le bevande zuccherate e frizzanti, piuttosto privilegia acqua, tisane e infusi fai da te.

Pasta con crema di zucca

Uno dei primi piatti facili e veloci da poter preparare è la pasta con crema di zucca. Privilegia i cereali integrali, quindi prepara la zucca e frullala in un mixer con del latte di soia e un po’ di parmigiano grattugiato. Otterrai una cremina deliziosa per condire il tuo piatto di pasta!

Riso integrale con bietole o spinaci

Ideale da consumare anche il riso integrale, quindi arricchiscilo con ingredienti freschi di stagione come bietole e spinaci. Aggiungi una fonte proteica, quindi anche del parmigiano andrà più che bene, e condisci con olio extra vergine di oliva e basilico fresco.

Orzo con asparagi

Facile e veloce da preparare l’insalata di orzo con asparagi. Cuoci l’orzo e lessa in abbondante acqua salata gli asparagi, poi unisci i due ingredienti e arricchisci il primo piatto come preferisci!

Ricorda di mangiare lentamente e di non fare bocconi troppo grandi, evita le abbuffate e non ritene opportuno saltare i pasti, in quanto potrebbe peggiorare la situazione.

Sono sconsigliati alimenti come il cioccolato, le salse piccanti, le uova e i formaggi fermentati. Il medico che ti prenderà in cura ti suggerirà sicuramente gli alimenti da privilegiare e quelli da evitare.