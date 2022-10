I make-up dei vip per Halloween: da Chiara Ferragni a Kylie Jenner

Ed anche quest’anno ci siamo: lo spettro della notte più spaventosa di sempre -e da sempre- aleggia sinistro su di noi tutti. Le tendenze trucco dedicate ad Halloween sono come di consueto infinite, e popolano le molteplici piattaforme social a colpi di originalità. Come si preparano le celebrities in merito? Scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni: sarà un soft Halloween… almeno per il momento!

Chiara Ferragni – Foto Instagram @chiaraferragni

Chiara Ferragni e Fedez, più affiatati che mai, si stanno preparando all’evento da brivido passando del tempo di qualità con i propri piccoli: proprio in questi giorni la coppia ha trascorso un intero pomeriggio in compagnia di Vittoria e Leone ad intagliare zucche, con la prima teneramente travestita proprio allo stesso modo.

La mamma, Chiara, per il momento ha deciso di offrirci l’alternativa sobria ad un canonico travestimento da Halloween indossando una maxi coroncina di fiori nei toni dell’arancione. In preparazione al look definitivo, nel frattempo, ci tocca gustare la deliziosa sequenza di foto che ritrae i costumi degli anni passati postata sul profilo giusto qualche giorno fa.

Doja Cat: per questo Halloween è lei la vera (Scream) Queen!

Doja Cat – Foto Instagram @dojacat

Se c’è qualcuno al mondo che ama la notte di Halloween più di qualsivoglia make-up addicted questa è senza ombra di dubbio Doja Cat. Più che alla notte di Halloween, forse, dovremmo riferirci però all’intero mese: l’eccentrica artista compie gli anni proprio il 21 di Ottobre, e pare stia festeggiando in grande oramai da settimane sfoggiando mise… da urlo.

Tanto che tutta l’ispirazione che ci serve risulta comodamente racchiusa all’interno del suo Instagram account! La foto poco sopra la ritrae per l’appunto in una delle sue più recenti apparizioni, per la precisione durante la Paris Fashion Week, in tutta la sua magnetica spaventosità.

Kylie Jenner: la strega più glam di questo Halloween 2022

Kylie Jenner – Foto Instagram @haileybieber

Ultima ma non per importanza Kylie Jenner, immortalata nientepopodimeno che nel sontuoso bagno della signora Hailey Bieber ad occuparne la vasca. Cosa c’è di strano? Forse dovremmo dire terrificante, però. Iconica e divertita, l’imprenditrice era interamente vestita mentre indossava un invidiabile trucco da strega per Halloween.