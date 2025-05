Per sembrare più giovane devi conoscere i segreti del make up

Un make up per sembrare più giovane? Ecco i consigli delle make up artist da mettere in pratica per il tuo look!

Gli anni passano e, nonostante uno stile di vita sano e un’ottima skincare, la pelle inizia a manifestare i primi segni dell’invecchiamento. Le occhiaie, le rughe e le zampe di gallina sono sempre in agguato, ma come fare a risolvere la questione, e nascondere i segni dell’invecchiamento con il trucco? Questo è il make up per sembrare più giovane, perfetto da sfoggiare in qualsiasi occasione quando si desidera ottenere uno sguardo che dona qualche anno in meno.

Make up per sembrare più giovane: come ottenerlo

L’età avanza, il desiderio è quello di ottenere un make up da giorno o da sera che possa ringiovanire il viso. Come fare? Ecco alcuni consigli preziosi da mettere in pratica ogni giorno per un look più giovanile.

La prima cosa da fare è cercare di creare una base luminosa. Per valorizzare il viso e renderlo più giovane dovrai concentrarti sulla zona del contorno labbra, l’angolo interno dell’occhio, le occhiaie e la palpebra mobile, in questo modo potrai coprire i tuoi segni dell’invecchiamento e ottenere, così, un make up che ringiovanisce!

Non esagerare, però, con il fondotinta. Piuttosto scegli texture coprenti ma leggere, quindi che abbiano all’interno anche degli antiossidanti e dei nutrienti per rendere la pelle più idratata. Per ottenere un colorito più acceso, ti consigliamo di applicare un blush sugli zigomi.

Come ravvivare lo sguardo e ottenere un trucco occhi che ringiovanisce? Evita ombretti troppo accesi e luminosi, le texture di questo genere potrebbero andare a mettere in evidenza le rughe del contorno occhi. Opta, quindi, per nuance mat e scure, come ad esempio il marrone in tutte le sue sfumature. Puoi anche intensificare lo sguardo con un filo di eyeliner nero e mettere in risalto gli occhi con un buon mascara voluminoso.

Non soffermarti su linee geometriche e troppo decise, potrebbero appesantire lo sguardo e il rischio è di ottenere un make up non adatto al tipo di pelle da trattare.

Per quanto riguarda le labbra, invece, dovrai scegliere nuance luminose dalla texture morbida e setosa. Ricorda di applicare una buona crema nutriente sulle labbra così da renderle lisce e migliorare la stesura del rossetto. Scegli nuance chiare, altrimenti punta al classico total red per un effetto più sofisticato ed elegante.

